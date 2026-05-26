Početkom maja je upućen parlamentu i usvojen od strane nadležnog parlamentarnog odbora. Cilj je da se Turska učini međunarodno konkurentnijom i pozicionira kao atraktivna lokacija za strani kapital i kvalifikovanu radnu snagu.

Zakon je namenjen pojedincima i kompanijama koje nisu registrovane kao poreski obveznici u Turskoj u poslednje tri godine i pruža im značajne pogodnosti, prenosi Politika.

Ko god registruje svoju imovinu iz inostranstva, devize, zlato ili hartije od vrednosti u Turskoj do 31. jula 2027. godine, dobiće 20-godišnje oslobođenje od poreza na dohodak za prihod ostvaren u inostranstvu.

Pored toga, za ovu grupu, stopa poreza na nasleđe i poklone biće smanjena na samo jedan odsto. Trenutno se ove stope za nasleđe, u zavisnosti od iznosa, kreću između jedan i 10 odsto, a za poklone između 10 i 30 odsto.

Nove mere

Čak i prethodno neprijavljena domaća imovina može se prijaviti bez kazne pod određenim uslovima. Na primer, ako je uložena u državne domaće obveznice ili slične instrumente na određeni period.

Sektor spoljne trgovine takođe bi trebalo da dobije podsticaj. U martu je u ovom sektoru zabeležen pad od 6,4 odsto. Zbog toga vlada sada želi da smanji porez na dobit za domaće kompanije. Za izvoznike, poreska stopa će biti smanjena sa 25 na devet odsto, a za ostale izvoznike na 14 odsto.

Pored toga, vlada želi da razvije istanbulski finansijski centar u međunarodno konkurentan centar po ugledu na Singapur ili Hong Kong. Kompanije sa sedištem u toj turskoj metropoli dobiće potpuno oslobođenje od poreza na dobit ostvarenu međunarodnom trgovinom.

A globalne korporacije koje tamo presele svoja regionalna sedišta trebalo bi da budu oslobođene poreza 20 godina.

Smanjenje birokratije za investitore

Da bi investicije učinila atraktivnijim, vlada želi da značajno smanji birokratiju. Koordinaciju će direktno preuzeti predsednički kabinet. Planirano je jedinstveno digitalno mesto, koje će na objedinjen i ubrzan način rešavati sve procese – od osnivanja preduzeća, preko radnih i boravišnih dozvola, do ekoloških provera.

Erdogan je tokom predstavljanja paketa zakona izjavio da Turska više nije samo most između Istoka i Zapada ili Severa i Juga. Kako je rekao, zemlja je nezaobilazno čvorište energetskih i trgovinskih koridora u regionu.

Ankara je uspešno prebrodila krize poslednjih godina, zbog čega je Turska danas, kako je ocenio, ostrvo stabilnosti.

- Turska je na dobrom putu da postane jedan od novih polova moći u promenljivom, multipolarnom svetu“, dodao je Erdogan.

Neizvesnost u regionu izazvana izraelsko-američkim ratom sa Iranom podigla je nade u Turskoj za dodatna ulaganja, posebno kao moguću alternativu Persijskom zalivu.