Planina Tara sve je popularnija destinacija za ljude koji tragaju za odmorom u prirodi i daleko od gradske užurbanosti i stresa. Osim dolaska na odmor i iznajmljivanja nekretnina na toj planinskoj lepotici, čiji najveći deo obuhvata Nacionalni park Tara, sve više ljudi traga za placom na kome je dozvoljena gradnja kako bi imali sopstveni kutak na čistom vazduhu u divljini.

Skupo zemljište

I uprvo zato su cene zemljitša na Tari poslednjih godina dostigle neslućene razmere. Jedan od primera, o kome je Kurir pisao, je oglas u kome su dve livade u selu Krnja jela kod Mitrovca nuđene na prodaju po ceni od 200.000 evra.

Ipak, sada se u oglasima pojavila zanimljiva ponuda čija cena, u poređenju sa gore navedenom, deluje poprilično primamljivo. Radi se o prodaji placa od sedam ari na kome je već izgrađen temelj za kuću, a koji se prodaje za 25.000 evra.

- Na prodaju plac 7 ari sa temeljom za kuću. Plac se nalazi na Zaovinskom jezeru na planini Tari. Temelj izliven 10 m sa 6 m. Broj parcele je 579/3. Voda i struja prolaze pored placa. Zemljište je u građevinskoj zoni. Cena placa je 25.000 evra. Može i dogovor - piđe u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora.online.

Na Zaovinskom jezeru na Tari prodaje sa plac od sedam ari po ceni od 25.000 evra

Zbog divlje i očuvane prirode Nacionalni park Tara iz godine u godinu opseda sve veći broj turista, dok stranci često ostanu zatečeni njenom lepotom, pa o njoj pišu hvalospeve na društvenim mrežama.

Najviši vrh planine Tara se naziva Kozji rid i nalazi se na visini od 1.590 metara. Do Tare se može doći ili preko Užica ili preko Bajine Bašte.

Tari se svi vraćaju

Za Taru kažu da je niko nije posetio samo jednom. Uvek joj se ljudi vraćaju iznova i iznova, a ona im uvek ima nešto novo za ponuditi. Planina obiluje biljnim i životinjskim svetom na površini od skoro 25.000 hektara. Na njoj možete naći veliki broj pašnjaka, jezera, litica, kanjona i neverovatnih vidikovaca koji daju poglede koji se urezuju u pamćenje.

Po predanju, Tara je dobila ime po bogu starih Slovena koji se zvao Tar. Legenda kaže da je Tar obilazeći ovu planinu bio oduševljen njenim predelima i prirodom pa je izabrao za svoj dom u kojem će provesti ceo svoj život. Zbog toga Taru često zovu i “Planina Bogova”.