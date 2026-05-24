Udruženju potrošača "Efektiva“ poslednjih dana stiže sve veći broj žalbi građana koji tvrde da im turističke agencije u Srbiji naknadno traže doplatu za već uplaćene aranžmane, uz obrazloženje da su poskupeli troškovi goriva, pre svega avio-goriva.

Prema rečima Dejana Gavrilovića iz Efektive, u prethodnih desetak dana evidentiran je porast pritužbi putnika koji su svoje aranžmane platili unapred, često mesecima ranije, a sada dobijaju obaveštenja o dodatnim troškovima. On podseća da ova praksa nije nova i da se slične situacije beleže i ranijih godina, posebno tokom 2022. godine, kada su globalne krize i poremećaji na tržištu energenata uticali na nagle skokove cena goriva.

Veći troškovi avio-prevoza

Tada su, kako navodi, mnoge agencije uvodile doplate, pravdajući ih rastom troškova avio-prevoza. Međutim, Gavrilović ističe da se sada ponovo otvara pitanje opravdanosti takvih zahteva, posebno imajući u vidu da se, prema tržišnim podacima, cena avio-goriva u prethodnom periodu i stabilizovala, pa čak i beležila pad u određenim intervalima.

- Ono što je posebno zanimljivo jeste da agencije doplatu traže u poslednjih deset dana, dok je u prethodnom periodu cena goriva bila u padu. Postavlja se pitanje da li se radi o realnim zahtevima aviokompanija ili o dodatnim naplatama koje agencije zadržavaju - navodi Gavrilović.

On objašnjava da zakon jasno propisuje pod kojim uslovima turističke agencije mogu da menjaju cenu već uplaćenog aranžmana. Pre svega, ta mogućnost mora biti unapred definisana u ugovoru koji putnik potpisuje prilikom rezervacije. Ugovor mora da sadrži i klauzulu o mogućnosti smanjenja cene, a ne samo njenog povećanja, što je, prema rečima stručnjaka za zaštitu potrošača, često sporna tačka u praksi.

Doplata do 8 odsto vrednosti aranžmana

Takođe, ukupno povećanje cene aranžmana ne sme da pređe osam odsto od ugovorene vrednosti, a agencija je dužna da obavesti putnika najmanje 20 dana pre polaska na put o svakoj promeni cene. U praksi, međutim, mnogi putnici tvrde da o doplatama bivaju obavešteni u kratkom roku ili neposredno pred putovanje, što dodatno izaziva nezadovoljstvo i sumnju u transparentnost obračuna.

Efektiva zato savetuje građane da od agencija uvek traže detaljnu specifikaciju i račun na osnovu kog je izvršena doplata, kao i objašnjenje metodologije obračuna povećanja. Takođe se preporučuje da putnici pažljivo čitaju ugovore pre potpisivanja, posebno deo koji se odnosi na mogućnost promene cene, jer upravo tu često leže ključne odredbe koje kasnije utiču na konačan iznos koji moraju da plate.

Stručnjaci za zaštitu potrošača upozoravaju da je važno pravovremeno reagovati i prijaviti nepravilnosti, jer se u pojedinim slučajevima može raditi o neosnovanom naplaćivanju ili nejasnim ugovornim klauzulama. Kako se sezona putovanja bliži vrhuncu, očekuje se da će broj ovakvih sporova između putnika i agencija dodatno rasti, posebno u periodima povećane potražnje za letnjim aranžmanima.