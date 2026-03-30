Nacionalna avio-kompanija od 29. marta saobraća po letnjem redu letenja, koji donosi rekordan broj destinacija, novih linija i pojačanih frekvencija. Uz letove ka više od 100 gradova širom sveta i flotu od 30 aviona, putnici će brzo i udobno moći da stignu do svojih omiljenih odredišta.

Letnja sezona donosi niz atraktivnih noviteta u mreži Er Srbije. Putnici će imati priliku da otkriju Santorini kao idealnu destinaciju za odmor na Mediteranu, dok je Brač savršen izbor za uživanje na Jadranu. Ljubitelji španske kulture moći će da planiraju putovanja u Alikante tokom leta, dok Sevilja, čiji letovi počinju krajem septembra, predstavlja odličnu opciju za jesenje putovanje.

Baku otvara mogućnost za nova iskustva na istoku Evrope, a kao posebna novost ističe se Toronto, peta destinacija u dugolinijskom saobraćaju, pored Njujorka, Čikaga, Šangaja i Guangdžoua. Direktni letovi za Tromzo i Tenerife biće uspostavljeni u predstojećoj zimskoj sezoni, čime će mreža Er Srbije postati još raznovrsnija i privlačnija za putnike, nudeći jedinstvene doživljaje od arktičkog severa do sunčanih Kanara.

Ove godine Er Srbija sa ponosom obeležava i značajan jubilej, deset godina redovnih letova do Njujorka. Prva dugolinijska destinacija u Severnoj Americi otvorila je vrata globalnoj mreži kompanije i ostala među najtraženijim linijama, potvrđujući stratešku važnost ovog tržišta.

Kako bi putnici imali još više izbora, Er Srbija povećava broj letova ka najpopularnijim destinacijama. Više frekvencija biće dostupno ka evropskim metropolama poput Atine, Brisela, Milana, Madrida, Lisabona, Praga i Beča, dok će Istanbul, Malta, Firenca i Nica dodatno obogatiti ponudu. U regionu, putnici će moći da uživaju u većem broju letova ka Puli, Solunu, Sofiji i Tivtu.

- Letnja sezona donosi više izbora nego ikada, od novih linija za Toronto, Santorini, Baku, Brač, Alikante i Sevilju, do pojačanih frekvencija ka omiljenim evropskim gradovima. Pozivamo putnike da ovo leto provedu u istraživanju sveta uz Er Srbiju, jer putovanje nije samo odlazak na destinaciju, već i doživljaj koji se dugo pamti - izjavio je Boško Rupić, direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije.