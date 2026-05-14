Kompanija Ekspo 2027 d.o.o. obavestila je danas javnost da je na društvenoj mreži X aktivan korisnički profil koji neovlašćeno koristi ime i logotip izložbe Ekspa 2027 Beograd, kao i da ta kompanija nema zvaničan korisnički profil na mreži X, niti upravlja bilo kojim drugim nalogom na toj platformi.

- Obavešteni smo da je na mreži „X“ otvorena debata u kojoj učestvuje lažni profil „Ekspo2027 Beograd“ (@expo_belgrade), a koja uključuje pojedine političke aktere i odnosi se na dnevno-političke teme koje nemaju nikakve veze sa zvaničnim programom i aktivnostima izložbe Ekspo 2027.

Ovim putem posebno ističemo da Ekspo 2027 ni na koji način ne učestvuje u političkim dešavanjima, niti zauzima stavove o dnevno-političkim pitanjima. Reč je o međunarodnoj specijalizovanoj izložbi koja se organizuje u skladu sa principima međunarodne saradnje, dijaloga i neutralnosti.

Navedeni profil prijavljen je mreži „X“ zbog zloupotrebe identiteta i neovlašćenog korišćenja vizuelnog identiteta Ekspo 2027, te očekujemo njegovo uklanjanje u najkraćem roku - navodi se u saopštenju.