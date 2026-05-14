Slušaj vest

Krajem aprila u Helsinkju je otvoren most Kruunuvuori - najduži most u Finskoj i ujedno jedan od najdužih mostova na svetu namenjenih isključivo pešacima i biciklistima.

Struktura, koju su dizajnirali inženjerska firma WSP i londonski studio Knight Architects, prostire se dužinom od 1.191 metar i povezuje obalsko stambeno naselje Kruunuvuorenranta sa obližnjim područjem Nihti, preko ostrva Korkeasaari.

Pilon visok 135 metara

Njegova zavijena konstrukcija od čelika i betona uključuje i deo sa kosim zategama, čiji je centralni element pilon visine 135 metara, koji može biti osvetljen noću i funkcionisati kao !novi gradski reper“.

Sa obe strane pilona pružaju se rasponi dužine po 260 metara, centralni deo mosta oslanja se na betonske oslonce i postepeno prelazi u prilazne deonice na oba kraja.

Prema navodima iz kompanije WSP, most je projektovan sa snažnim fokusom na korisnike, kako bi odgovorio specifičnim potrebama pešaka, biciklista i korisnika javnog prevoza.

Ova konstrukcija, koja ne uključuje kretanje automobila, sadrži posebno definisane pešačke staze i biciklističke trake, a od 2027. godine obezbediće i novu tramvajsku vezu.

- Most je projektovan sa jasnim fokusom na korisnika, kako u pogledu vizuelnog identiteta, tako i upotrebljivosti - objasnili su iz finske podružnice kanadskog WSP Globala.

Lagana i prozračna konstrukcija

Arhitekte su objasnile da horizontalna zakrivljenost mosta nije samo konstruktivno uslovljena, već i unapređuje korisničko iskustvo, s obzirom na to da kretanje duž zakrivljene trase omogućava bolju percepciju odredišta.

Kako ističu, WSP i Knight Architects su težili stvaranju „lagane i prozračne konstrukcije“, kako bi se smanjio njen uticaj na okolni pejzaž.

Fokus na smanjenju svetlosnog zagađenja

Ovakav pristup primenjen je i na integrisanu rasvetu mosta, koja je projektovana sa ciljem minimizacije svetlosnog zagađenja.