Postojeći viseći most totalno je zabranjen za prelazak od sredine januara ove godine. Opština Prijepolje predstavila je javnosti render fotografije idejnog rešenja budućeg visećeg mosta.

- Projektantska kuća je već izradila idejno rešenje. Sada od nadležnog ministarstva očekujemo dozvolu za njegovu gradnju. Preko LIID projekata bi trebalo da konkurišemo da bismo obezbedili sredstva za njegovu izgradnju - rekao je Drago Popadić, predsednik opštine Prijepolje.

Budući viseći most u Prijepolju
Prema planovima budući viseći most je moderniji i bezbedniji, doneće savremen dizajn, bolju funkcionalnost i dodatno oplemeniti prostor uz reku Lim.

Predloženo rešenje kombinuje modernu arhitekturu sa prirodnim ambijentom Prijepolja, čime bi most mogao da postane jedan od novih prepoznatljivih simbola grada.

Zabrana prelaska visećeg mosta u Prijepolju
- Most nije samo infrastruktura, on povezuje ljude, obale i priče koje tek dolaze - rekao je Popadić.

Viseći most preko reke Lim, koji je izgrađen pre oko 70 godina, u potpunosti je zatvoren za saobraćaj iz bezbednosnih razloga.  Razlog za ovakvu odluku je loše stanje mosta kako u onom delu koji je vidljiv, tako i u delovima koji se nalaze pod zemljom. a po bezbednost građana.


