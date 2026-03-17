Postojeći viseći most totalno je zabranjen za prelazak od sredine januara ove godine. Opština Prijepolje predstavila je javnosti render fotografije idejnog rešenja budućeg visećeg mosta.

- Projektantska kuća je već izradila idejno rešenje. Sada od nadležnog ministarstva očekujemo dozvolu za njegovu gradnju. Preko LIID projekata bi trebalo da konkurišemo da bismo obezbedili sredstva za njegovu izgradnju - rekao je Drago Popadić, predsednik opštine Prijepolje.

Prema planovima budući viseći most je moderniji i bezbedniji, doneće savremen dizajn, bolju funkcionalnost i dodatno oplemeniti prostor uz reku Lim.

Predloženo rešenje kombinuje modernu arhitekturu sa prirodnim ambijentom Prijepolja, čime bi most mogao da postane jedan od novih prepoznatljivih simbola grada.

- Most nije samo infrastruktura, on povezuje ljude, obale i priče koje tek dolaze - rekao je Popadić.

Viseći most preko reke Lim, koji je izgrađen pre oko 70 godina, u potpunosti je zatvoren za saobraćaj iz bezbednosnih razloga. Razlog za ovakvu odluku je loše stanje mosta kako u onom delu koji je vidljiv, tako i u delovima koji se nalaze pod zemljom. a po bezbednost građana.