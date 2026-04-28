Sve više mladih iz svih delova Srbije zainteresovano je za državni program podrške pri kupovini prve nekretnine u svom rodnom gradu, zbog čega težište interesovanja za ovu državnu pomoć više nije u Beogradu, već u ostatku zemlje.

Pomoćnik ministra finansija Ognjen Popović izjavio je da se interesovanje više ne koncentriše samo u Beogradu već da većina zahteva stiže iz drugih delova zemlje, uz rast kupovine kuća i imovine van većih gradova.

- U samom početku više od 50 odsto zahteva bilo je iz Beograda, dok je sada taj udeo pao na oko četvrtinu, a više od 56 odsto zahteva dolazi iz ostatka Srbije, što pokazuje da je program zaživeo na celoj teritoriji zemlje - tvrdi Popović za RTS.

Prema njegovim rečima, glavni razlozi za veliko interesovanje mladih za stambene kredite su povoljni uslovi, minimalno učešće, subvencionisana kamata i mogućnost da i mladi bez stalnog zaposlenja reše stambeno pitanje.

BROJKE

6.645 stambenih kredita za mlade je odobreno

75.000 evra je prosečna visina kredita koje uzimaju mladi

100.000 evra je granica do koje država daje subvencije

Podaci pokazuju da meru najčešće koriste mladi bračni parovi i porodice, a što se tiče starosne strukture, ona je po godinama ravnomerna, uz najveći udeo mladih između 25 i 30 godina.

- Kad govorimo o dinamici realizacije i interesovanju, već sad govorimo o potencijalu većem od 10.000 stanova, što pravi znatnu razliku i pomaže da se reši jedan od najvećih izazova mladih - dolazak do prve nekretnine - izjavio je Popović za RTS.

Dodatnih 300 miliona evra

Zbog toga što je interesovanje mladih za stambene kredite po povoljnim uslovima premašilo očekivanja, Popović ističe da država priprema novi paket podrške u vrednosti od 300 miliona evra.

- Taj iznos od 300 miliona je apsolutno nešto što i naše analize pokazuju, a i zahtevi banaka i građana ukazuju da je to iznos koji je potreban do kraja godine. Ostavili smo mogućnost da žiranti budu i lica koja nisu članovi porodice, kako bismo pomogli mladima koji nemaju tu vrstu podrške u svom okruženju - objasnio je Popović.

Iako su pojedine banke već dostigle limit, obrada zahteva se nastavlja, a cilj je da se zakonske izmene usvoje na vreme kako bi program funkcionisao bez prekida.

- Zahtevi se i dalje primaju i obrađuju, a očekujemo da u roku od oko 30 dana, koliko je potrebno za realizaciju kredita, budu usvojene izmene koje će omogućiti nastavak programa bez zastoja - smatra on.

ČINJENICE O KREDITIMA ZA MLADE: - učešće 1%

- minimalni ili ukinuti troškovi obrade kredita, notara i upisa u katastar

- subvencionisana kamata

- prvih šest godina kamatna stopa je fiksna i iznosi 1,5 odsto

- mogućnost da i mladi bez stalnog zaposlenja uzmu kredit

Glavni razlog za trenutno veće interesovanje mladih za kupovinu stanova u manjim gradovima, prema rečima Branka Šajkunića, vlasnika agencije "BG posrednik nekretnine" leži u tome što u većim gradovima više nema stanova do 100.000 evra, a mladi nemaju pare za učešće za kupovinu skupljih nekretnina.

- Mladi su dosta podizali ove kredite, čak i oni koji su imali para za učešće za običan kredit, jer su uslovi fenomenalni. Zato sada u većim gradovima poput Beograda, Novog Sada i Niša više na tržištu nema stanova ispod 100.000 evra. Zato se mladi koji, na primer, nemaju 30.000 evra za učešće za stan od 130.000 evra, odlučuju za kupovinu stanova u okolini Beograda i dugih većih gradova. U Pančevu za 100.000 evra mogu da kupe kvalitetan prostor, pa i kuće po Srbiji - objašnjava Šajkunić za Kurir Biznis.

Skače cena u manjim mestima

On dodaje da će veća potražnja podići cene stanova i u manjim gradovima.