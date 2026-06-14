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Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je javnu nabavku za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju veze nove petlje Aerodrom na državni put IM reda M11 sa planiranim saobraćajnicama sa infrastrukturom i infrastrukturnim koridorom za fekalnu i kišnu kanalizaciju do veze sa KCS Zemun polje 2.

Investitor projekta je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Kao veza puta za aerodrom i državnog puta IM reda M11 predviđena je denivelisana raskrsnica tipa "puna detelina" (stacionaža km 2+062,2 na državnom putu IM reda M11 - deonica između čvorova A123 i M1101).

Planskim dokumentom denivelacija ova dva pravca predviđena je podvožnjakom kojim saobraćajnica za aerodrom prolazi ispod državnog puta IM reda M11.

Foto: Jakov Milošević

Ovom tehničkom dokumentacijom obuhvaćena je izgradnja denivelisane raskrsnice tipa puna "detelina" ukupne dužine pripadajućih saobraćajnih spoljnih i unutrašnjih rampi od 2.500 metara, ukupne širine osam metara, kao i paralelnih rampi ukupne dužine 1.600 metara, ukupne širine osam metara. Predviđeni geometrijski poprečni profil državnog puta IM reda M11 u zoni neposrednog ukrštaja je širine 55 metara, dok je predviđeni geometrijski poprečni profil puta za aerodrom na toj deonici 17 metara. Površina denivelisane raskrsnice pod kolovozom je 20.500 kvadratnih metara, dok površina novoizgrađenih trotoara iznosi oko 9.500 kvadratnih metara.

Kako je ukazano, konstrukciju podvožnjaka treba projektovati kao betonsku konstrukciju raspona do 18,5 metara i širine do 56 metara. Predviđeno je projektovanje dve nezavisne i paralelne konstrukcije podvožnjaka, za po svaki smer saobraćajnice u skladu sa privremenim režimom saobraćaja koji će se odvijati na državnom putu u toku izvođenja radova.

Aerodrom Nikola Tesla Foto: Ustupljena fotografija

Dokumentacijom je obuhvaćena i izgradnja dela saobraćajnice put za aerodrom definisane PDR-om za kompleks aerodroma do stacionaže km 1+510,00 na kojoj se vrši uklapanje u postojeću saobraćajnicu, u ukupnoj dužini od oko 1,5 kilometara, ukupe širine od 17 metara (sadrži po dve trake za svaki smer, i obostrane trotoare do 29 metara, razdelno ostrvo i obostrane trotoare.

Na njenoj trasi predviđene su dve raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja koje će omogućavati brz pristup budućim privredno-komercijalnim zonama, a ovom tehničkom dokumentacijom obuhvaćena je severna raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja iz koje se planira saobraćajnica Nova 11 koja čini glavnu vezu sa saobraćajnicom S23 koja je predmet posebne tehničke dokumentacije.

Tehnička dokumentacija odnosi se i na izgradnju saobraćajnice Nova 11, koja povezuje severni kružni tok sa saobraćajnicom S23 koja je predmet posebne tehničke dokumentacije.