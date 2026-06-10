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Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove grada Beograda izdao je građevinsku dozvolu investitoru Diabase Tavani d.o.o. iz Beograda za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa Landmarket Residence, koji će se nalaziti u blizini Luke Beograd, na parceli smeštenoj između ulica Žorža Klemansoa i Dunavske.

Prema navodima iz dozvole, kompleks će imati spratnost od 4Po+P+7+Ps do 4Po+P+10+Ps i sastojaće se od četiri lamele. Izgradnja je planirana na građevinskoj parceli formiranoj od katastarskih parcela broj 39/23, površine 94 metara kvadratnih, i 39/25, površine 8.422 metara kvadratnih.

Ukupna bruto razvijena građevinska površina (BRGP) kompleksa iznosiće 72.015,95 metara kvadratnih, od čega će nadzemni deo obuhvatati 41.817,95 metara kvadratnih. U okviru kompleksa predviđena su 323 stana, 16 poslovnih prostora, osam lokala, depandans predškolske ustanove, kao i 491 garažno mesto u zajedničkoj podzemnoj garaži ukupne BRGP od 30.198,00 metara kvadratnih. Od ukupnog broja parking mesta, 25 je namenjeno osobama sa invaliditetom, dok su četiri parking mesta predviđena za potrebe depandansa predškolske ustanove. Takođe, planirana je izgradnja svih kolskih i pešačkih pristupa parceli, potrebnih instalacionih priključaka, kao i uređenje slobodnih i zelenih površina.

Lamela A biće spratnosti 4Po+Pr+7+Ps, sa ukupnom BRGP od 7.939,75 metara kvadratnih. U njoj je predviđeno 70 stambenih jedinica, tri poslovna prostora i dva lokala.

Lamela B imaće spratnost 4Po+Pr+10+Ps i ukupnu BRGP od 13.899,22 metara kvadratnih. Sadržaće 105 stambenih jedinica, tri poslovna prostora i tri lokala.

Lamela C planirana je sa spratnošću 4Po+Pr+10+Ps i ukupnom BRGP od 9.106,63 metara kvadratnih. U okviru nje nalaziće se 63 stambene jedinice, tri poslovna prostora i dva lokala.

Lamela D biće spratnosti 4Po+Pr+7+Ps, sa ukupnom BRGP od 10.872,36 metara kvadratnih. Predviđeno je 85 stambenih jedinica, sedam poslovnih prostora, jedan lokal i depandans predškolske ustanove.

Pristup podzemnoj garaži vozilima planiran je iz Dunavske ulice, dok će ulaz za teretna i putnička vozila biti omogućen rampom iz ulice Žorža Klemansoa. Pešački pristup kompleksu biće omogućen sa sve tri strane parcele, preko pešačkih staza duž ulica Dunavska i Žorža Klemansoa, gde je predviđena sadnja drvoreda sa stablima usklađenim sa pozicijama ulaza u kompleks. Dodatni pešački pristup planiran je i iz pravca Linijskog parka.

Predračunska vrednost radova procenjena je na 9.366.156.253,92 dinara.

Kako je navedeno u dozvoli, uvidom u podatke o zgradama i drugim građevinskim objektima utvrđeno je da se na katastarskoj parceli 39/25 KO Stari grad nalazi objekat pod rednim brojem 1, površine 5.181 metara kvadratnih, evidentiran kao ostala zgrada - deo proizvodne hale, spratnosti P+1, u privatnoj svojini kompanije Diabase Tavani sa udelom 1/1. Takođe, na istoj parceli evidentiran je i objekat pod rednim brojem 3, površine 645 metara kvadratnih, označen kao zgrada metaloprerađivačke industrije - deo, spratnosti P, za koji vlasnik, odnosno držalac objekta, nije utvrđen.

Dalje se navodi da je uz zahtev dostavljena izjava investitora u kojoj se, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, izjavljuje da je pomenuti objekat u isključivom vlasništvu kompanije Diabase Tavani i da će biti uklonjen radi izgradnje objekta koji je predmet ovog zahteva.