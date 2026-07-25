Slušaj vest

Kada je u pitanju toplotna izolacija objekata, kamena i staklena vuna spadaju među najčešće korišćene materijale. Obe pružaju odlične termoizolacione karakteristike i često se primenjuju za izolaciju fasada, krovova i pregradnih zidova. Ipak, iako imaju sličnu namenu, između njih postoje značajne razlike koje utiču na izbor odgovarajućeg materijala.

U čemu je osnovna razlika

Najveća razlika između kamene i staklene vune nalazi se u njihovom sastavu i procesu proizvodnje.

Kamena vuna proizvodi se od prirodnih vulkanskih stena, najčešće bazalta, dijabaza, amfibolita i sličnih minerala. Sirovine se tope na temperaturama koje dostižu oko 1.600 °C, nakon čega se od rastopljene mase formiraju fina vlakna. Dodavanjem veziva vlakna se povezuju u kompaktne izolacione ploče. Zahvaljujući mineralnom poreklu, kamena vuna je dugotrajna, može se reciklirati i ne predstavlja opterećenje za životnu sredinu.

Foto: Shutterstock

Staklena vuna nastaje topljenjem kvarcnog peska uz dodatak recikliranog stakla. Dobijena masa prolazi kroz posebne rotore koji formiraju tanka vlakna, a zatim se dodaje vezivo koje materijalu daje potrebnu čvrstoću. Na kraju proizvodnog procesa vuna se najčešće pakuje u rolne, što olakšava transport i ugradnju.

Toplotna izolacija i termoprovodljivost

Jedna od najvažnijih karakteristika izolacionih materijala jeste koeficijent termoprovodljivosti, koji pokazuje koliko materijal provodi toplotu. Što je ova vrednost niža, izolacija je efikasnija.

Kod kamene vune gustina značajno utiče na njena svojstva. Veća gustina obično znači bolju otpornost na vatru i veću mehaničku čvrstoću, dok optimalna gustina od približno 50 do 80 kg/m³ omogućava termoprovodljivost između 0,035 i 0,040 W/mK.

Staklena vuna proizvodi se u rasponu gustine od oko 10 do 100 kg/m³, a njena termoprovodljivost kreće se između približno 0,032 i 0,045 W/mK, u zavisnosti od vrste proizvoda i njegove gustine.

Kako podnose vlagu

Ni kamena ni staklena vuna prirodno nisu otporne na dugotrajno dejstvo vlage. Tokom proizvodnje dodaju se hidrofobni aditivi koji smanjuju upijanje vode, ali se oba materijala moraju ugrađivati u pravilno projektovane konstrukcije koje omogućavaju isušivanje i zaštitu od prodora vlage.

Foto: Youtube Printscreen

Zbog toga se ne preporučuje njihova primena na mestima koja su stalno izložena vodi ili kondenzaciji bez odgovarajuće hidroizolacije i ventilacije.

Otpornost na požar

Jedna od najvećih prednosti mineralnih izolacija jeste njihova negorivost. I kamena i staklena vuna svrstavaju se u klasu reakcije na požar A1, što znači da ne doprinose razvoju požara.

Kamena vuna pritom ima višu temperaturu topljenja vlakana, zbog čega se često bira za objekte sa povećanim zahtevima protivpožarne zaštite.

Da li su bezbedne za zdravlje

Savremena kamena i staklena vuna smatraju se bezbednim građevinskim materijalima kada se pravilno koriste. Tokom ugradnje sitna vlakna i prašina mogu izazvati privremenu iritaciju kože, očiju i disajnih puteva, pa je preporučljivo koristiti zaštitne rukavice, naočare i masku.

Foto: Anastasija Vujic/Shutterstock

Nakon pravilne ugradnje i zatvaranja unutar konstrukcije, ovi materijali ne predstavljaju zdravstveni rizik za korisnike objekta.

Gde se najčešće primenjuju

Kamena vuna najčešće se isporučuje u obliku čvrstih ploča i koristi za izolaciju fasada, ravnih krovova, pregradnih zidova i drugih konstrukcija gde su važni mehanička otpornost i zaštita od požara.

Staklena vuna uglavnom dolazi u rolnama i često se ugrađuje u potkrovlja, kose krovove, spuštene plafone i montažne zidove, gde njena elastičnost omogućava jednostavniju montažu.

Cene

Cena izolacionih materijala zavisi od proizvođača, debljine, gustine i dimenzija proizvoda.

Na tržištu se staklena vuna debljine oko 15 cm može pronaći po ceni od približno 2 evra po metru kvadratnom, dok kamena vuna debljine oko 12 cm košta oko 5 evra po kvadratu.

Oba materijala, ukoliko su pravilno ugrađena i zaštićena od vlage, obezbeđuju dugotrajnu i efikasnu toplotnu izolaciju, doprinoseći većoj energetskoj efikasnosti i nižim troškovima grejanja i hlađenja objekta.