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Sa obe strane Pančevačkog mosta nalaziće se stanice metroa. U blizini, bliže Mirijevu, gradiće se i stanica BG voza do koje će se stizati iz Vračarskog tunela. Time će dva kraka ovog tunela, iskopana pre skoro 50 godina, dobiti na značaju. Pre izgradnje stanica u ovoj zoni, dve specijalne mašine počeće kopanje tunela za prvu liniju metroa.

Tuneli kod Pančevačkog mosta ispunjeni su vodom i zarasli u šipražje. Iako su iskopani pre nekoliko decenija, tek sada dobijaju na značaju.

- Infrastruktura železnice Srbije započela je projekat stanice 'Karaburma'. Mi smo u vezi sa tim imali već dosta konsultacija i očekujemo, kada bude završeno projektovanje te stanice, da će to biti još jedna dodatna veza BG voza sa prvom linijom metroa - objašnjava direktor JKP "Beogradski metro i voz" Andreja Mladenović.

1/5 Vidi galeriju Tuneli kod Pančevačkog mosta Foto: Screenshot RTS

Tuneli, koji se vide na priloženim kadrovima snimljenim u januaru, ogranci su Vračarskog tunela. Kroz njih će prolaziti BG voz i ulaziti u poslednju stanicu – Karaburma, u neposrednoj blizini.

Slika je danas drugačija nego u januaru. Uveliko se raščišćava teren gde će se graditi i stanica metroa, a biće tu i početno mesto za prokopavanje tunela na prvoj liniji.

- Na ovom mestu će se lansirati, odnosno postaviti jedan ti-bi-em (tzv. krtica) koji će krenuti ka stanici 'Sajam', i to je izgradnja tunela za prvu fazu prve linije. Na istom ovom mestu će se postaviti i ti-bi-em za drugu fazu linije jedan od ove pozicije Pančevačkog mosta do Mirjeva - kaže Mladenović.

Napominje da su rešeni imovinski sporovi sa brojnim žiteljima u ovoj zoni.

Foto: Nemanja Nikolić

Na ovom mestu nalaziće se i fabrike betona i sve što je potrebno za završetak prve linije. Dakle, kompletna logistika za pravac Makiš – Mirijevo.

Izrada projekta novog terminusa za gradski prevoz

Sa druge strane mosta, bliže gradu, gradiće se još jedna stanica metroa. Tačnije, poslednja iz pravca Makiša. Važno mesto za presedanje putnika iz gradskog voza za Ovču, ali i za one koji dovde stižu brojnim linijama gradskog prevoza.

- Mi projektujemo novi terminus, to je privremeni terminus koji će biti nedaleko od ovog, gde će se prebaciti sve linije javnog prevoza, dok se bude gradila stanica. Tako da ćemo na taj način pokušati da prevaziđemo ovaj trenutak gradnje, i da se same linije javnog prevoza nastave. Naravno ne do ovog mesta, jer to neće biti moguće do izgradnje same stanice. Nakon toga će se ovde terminus vratiti i određeni broj linija koji bude neophodan - objasnio je Mladenović.

Prva faza linije od Makiša do Pančevačkog mosta duga je oko 16 kilometara – 11 kilometara tunela kopaće dve specijalne mašine, istovremeno iz dva pravca, a mesto susreta je Sajam.

Prva linija biće gotova kada se od mosta završi još šest kilometara do Mirijeva, sa isto toliko stanica. Probijanje svih tunela počeće iduće godine, a ova protiče u velikim pripremnim radovima koji su, verovatno obimniji, pa i teži od glavnog posla.