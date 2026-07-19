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Hiljade putnika i vozača kamiona koji svakodnevno prelaze granicu između Srbije i Bosne i Hercegovine mogli bi već ove jeseni da zaborave na višesatna čekanja na jednom od najopterećenijih graničnih prelaza.

Prema najavi direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, od 15. oktobra u funkciji bi trebalo da budu dva granična prelaza na Rači – postojeći Rača 1 i novi Rača 2, što bi trebalo značajno da poveća protočnost saobraćaja.

Novi zajednički granični prelaz Rača 2 – Sremska Rača 2 namenjen je putničkom i teretnom saobraćaju, a njegovim otvaranjem očekuje se znatno brži prelazak granice između Srbije i Bosne i Hercegovine, posebno tokom letnje sezone, praznika i vikenda, kada se na ovom prelazu često formiraju višekilometarske kolone.

Na srpskoj strani u toku su završni radovi na izgradnji novog graničnog prelaza. Zbog toga je na državnom putu Kuzmin – Sremska Rača i dalje na snazi izmenjen režim saobraćaja. Radovi traju do 3. avgusta, a vozači kroz zonu gradilišta prolaze uz privremenu saobraćajnu signalizaciju, suženje kolovoza i povremena usporenja.

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Foto: Gemini ilustracija

Istovremeno se privodi kraju i izgradnja deonice auto-puta Kuzmin – Sremska Rača, sa novim mostom preko Save i integrisanim graničnim prelazom sa 16 saobraćajnih traka, koji predstavlja deo budućeg auto-puta Beograd – Sarajevo.

Kako izgleda auto - put Kuzmin - Sremska Rača Foto: Printscreen/Youtube/Vojvodina uživo

Kada ceo projekat bude završen, očekuje se da će kapacitet prelaza biti višestruko povećan, što bi trebalo da skrati zadržavanja za putnike koji putuju ka Bijeljini, Tuzli, Brčkom, Sarajevu i drugim delovima Bosne i Hercegovine, ali i za međunarodni teretni saobraćaj koji koristi ovaj pravac kao jednu od najvažnijih drumskih veza dve države.

Novi granični prelaz deo je šireg infrastrukturnog projekta Srbije i Bosne i Hercegovine, čiji je cilj brže povezivanje dve zemlje, efikasniji transport robe i putnika, kao i rasterećenje postojećeg graničnog prelaza koji godinama beleži velike gužve.

Kurir.rs

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