Virus afričke kuge svinja je veoma otporan. Može da preživi zamrzavanje, dimljenje i različite temperature obrade hrane.

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Širenje afričke kuge svinja (AKS) u Srbiji, koja je do sada potvrđena na stotinama gazdinstava u više okruga, izazvalo je opravdanu zabrinutost kod građana. Dok se hiljade grla eutanaziraju kako bi se sprečilo dalje širenje virusa, glavno pitanje koje muči potrošače glasi: Šta će nam se desiti ako slučajno pojedemo meso zaražene svinje?

Stručnjaci su kategorični da afrička kuga za zdravlje ljudi ne predstavlja nikakvu opasnost.

Vesna Milićević, doktor veterinarske medicine i šef odeljenja za virusologiju pri Naučnom institutu za veterinarstvo Srbije, ističe da se ova bolest ne prenosi na ljude.

- Ukoliko se slučajno dogodi da pojedete meso svinje zaražene afričkom kugom, neće vam se desiti apsolutno ništa. Čak i ako je životinja bila u fazi inkubacije bez vidljivih simptoma, meso je potpuno bezbedno za ljudsku ishranu, a nikakve tegobe neće imati ni kućni ljubimci poput pasa i mačaka - navela nam je ona.

Nenad Budimović, sekretar Udruženja za stočarstvo Privredne komore Srbije (PKS), potvrđuje nam da AKS nije zoonoza.

Iako je virus izuzetno otporan na spoljne faktore i lako se prenosi među životinjama putem hrane, opreme ili odeće, on nije opasan po čoveka.

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Tržište se "ljulja", očekuje se skok cena

Iako zdravlje nije ugroženo, novčanici građana bi mogli biti. Budimović upozorava da će afrička kuga neminovno uzburkati tržište.

- Do sada je u Srbiji eutanazirano više od 20.000 svinja, a najveći gubici su u Sremu i Mačvi. Činjenica je da možemo očekivati korekcije cena svinjskog mesa, jer ono čega nema dovoljno na tržištu, po pravilu dobija višu cenu - navodi on.

Ipak, u PKS se nadaju da neće doći do ogromnih oscilacija, s obzirom na to da Srbija proizvodi dovoljno svežeg svinjskog mesa za sopstvene potrebe, dok se meso za preradu uglavnom uvozi.

Stroge mere i kazne

Država je već proglasila vanrednu situaciju u nekoliko gradova, a ministar poljoprivrede Dragan Glamočić najavio je drastične mere.

- Kazne za nepoštovanje biosigurnosnih mera biće maksimalno pooštrene, a nekima će biti trajno zabranjeno držanje svinja.

Stručnjaci podsećaju da je ključ borbe u higijeni, dezinfekciji i sprečavanju kontakta sa divljim svinjama, jer za ovu bolest nema leka niti vakcine. Jedini način za suzbijanje lanca zaraze je eutanazija obolelih životinja, što direktno nanosi ogromnu ekonomsku štetu gazdinstvima.

Foto: RINA

Kako se virus prenosi: "Prisutan na svakom koraku"

Ministar je naglasio da afrička kuga svinja predstavlja izuzetno opasan virus za koji ne postoji vakcina. Prenosi se gotovo svim:

Obućom i odećom ljudi koji su bili u kontaktu sa zaraženim područjem.

koji su bili u kontaktu sa zaraženim područjem. Prevoznim sredstvima i različitim predmetima.

i različitim predmetima. Kontaktom sa zaraženim životinjama , kontaminiranom hranom ili opremom.

, kontaminiranom hranom ili opremom. Ilegalnim transportom i švercom svinja iz zaraženih područja.

i švercom svinja iz zaraženih područja. Nepropisnim odlaganjem uginulih životinja van gazdinstava.

Šta je afrička kuga?

Afrička kuga svinja je opasna zarazna bolest koja pogađa domaće i divlje svinje, ali nije opasna za ljude. Virus se prenosi kontaktom sa zaraženim životinjama, kontaminiranom hranom, opremom, odećom i vozilima.

Uprava apeluje na pojačane biosigurnosne mere i pravovremeno prijavljivanje svake sumnje na bolest. I dalje važi, najveći problem problem kod ove bolesti jeste nepredvidivost. Lek ne postoji.

Mapa žarišta: Gde je situacija najkritičnija

Prema najnovijim podacima, borba sa virusom vodi se na više frontova širom zemlje. Trenutno, kako je potvrđeno za "Blic Biznis" su aktivna žarišta na području:

Sremskog i Mačvanskog okruga

Grada Beograda

Dela Kolubarskog okruga

Orašja kod Velike Plane