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Prema najnovijim podacima sa tržišta nekretnina i izveštajima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), zabeležen je drastičan pad potražnje za apartmanima i stanovima na ovoj planini. Ono što je do juče delovalo nezamislivo sada je postalo surova realnost – investitori su primorani da spuštaju cene, dok na hiljade novoizgrađenih stambenih jedinica zvrji potpuno prazno i čeka kupce koji se masovno povlače.

Stručnjaci za nekretnine ističu da je tržište na Zlatiboru doživelo klasičan efekat pucanja balona usled hiperprodukcije i nerealno visokih cena koje su u jeku ekspanzije prelazile i 3.000 evra po kvadratu u centru. Kupci, koji su uglavnom investirali novac u apartmane radi daljeg izdavanja, shvatili su da je povrat investicije postao nemoguća misija. Zasićenost tržišta je tolika da ponuda daleko prevazilazi potražnju, što je pokrenulo lančanu reakciju i nateralo agencije za nekretnine da oglase preplave popustima.

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Krah zlatiborskog sna: Zašto su kupci odjednom okrenuli leđa

Glavni razlog za ovako nagli preokret na tržištu leži u činjenici da je Zlatibor izgubio svoj prvobitni epitet planinskog raja i pretvorio se u betoniranu urbanu zonu koja pati od istih problema kao i svi veliki gradovi. Nedostatak parking mesta, saobraćajni kolaps tokom sezone i buka sa gradilišta naveli su turiste da sve češće biraju mirnije planine poput Tare, Golije ili Divčibara, što je direktno oborilo profitabilnost zlatiborskih apartmana.

Kada je zarada od iznajmljivanja počela drastično da opada, investicioni kupci su povukli ručnu kočnicu. Prema rečima agenata za nekretnine, broj sklopljenih ugovora za kupoprodaju apartmana na Zlatiboru opao je za više od 40 odsto u odnosu na isti period prethodnih godina.

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Statistika ne laže: Zvanični podaci potvrđuju pad cena

Iako su pojedini investitori mesecima pokušavali da veštački održavaju visoke cene u oglasima, zvanični ugovori registrovani u katastru pokazuju potpuno drugačiju sliku. Prosečna cena kvadrata na Zlatiboru zabeležila je pad od 20 do čak 30 procenata u zavisnosti od lokacije i faze izgradnje. Stanovi koji su se u sivoj fazi prodavali za 2.500 evra sada se jedva prodaju i za 1.800 evra, dok periferne zone trpe još veće gubitke.

Najveći udarac pretrpeli su takozvani vikend-investitori koji su ušli u poslove sa izgradnjom misleći da će brza zarada trajati večno. Zbog nedostatka likvidnosti i pritiska banaka kod kojih su uzeli projektne kredite, mnogi od njih su sada prinuđeni da stanove prodaju ispod cene samo da bi pokrili osnovne dugove, što dodatno obara vrednost kompletnog stambenog fonda na planini.

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Hiljade završenih stanova bez svetla i stanara

Prošetate li Zlatiborom u večernjim satima van samog špica sezone, suočićete se sa donedavno neočekivanim prizorom – čitavi blokovi zgrada i modernih kompleksa stoje u potpunom mraku. Procene lokalnih komunalnih preduzeća i udruženja stanodavaca pokazuju da na Zlatiboru trenutno postoji više od 10.000 registrovanih apartmana koji se uopšte ne koriste niti izdaju, već služe isključivo kao mrtav kapital.

Ovaj fenomen praznih prozora donosi velike probleme i lokalnoj samoupravi, ali i samim vlasnicima koji su kupili stanove u tim zgradama. Troškovi održavanja zajedničkih prostorija, liftova, obezbeđenja i grejanja padaju na teret malog broja useljenih stanara, jer investitori koji poseduju neprodate stanove često odbijaju da plaćaju ove dažbine, što dovodi do propadanja novih objekata.

Zlatibor je jedna od najpopularnijih planina Foto: Adam Radosavljevic/Shutterstock

Banke podigle rampu za kredite na planinama

Dodatni teg oko vrata zlatiborskom građevinskom sektoru stavile su i komercijalne banke koje su drastično pooštrile uslove za odobravanje stambenih i projektnih kredita na ovoj lokaciji. Procenitelji angažovani od strane banaka sada znatno restriktivnije ocenjuju vrednost nekretnina na Zlatiboru, svesni rizika da investicija može propasti.

U praksi, to znači da kupac koji želi da kupi stan na kredit mora da obezbedi znatno veće učešće, jer banka odbija da finansira nerealnu cenu koju je investitor zamislio. Sa smanjenjem udela kreditnih kupaca, koji su činili značajan deo tržišta, bazen potencijalnih klijenata se dodatno smanjio, ostavljajući prodavce u poziciji da moraju da čekaju isključivo keš kupce kojih je sve manje.

Kapital se seli na druge lokacije

Ovaj sunovrat potražnje na Zlatiboru doveo je do preraspodele kapitala unutar granica Srbije. Veliki investitori i domaći biznismeni koji raspolažu slobodnim novcem polako zatvaraju svoja gradilišta na zapadu zemlje i sele mehanizaciju na destinacije koje tek očekuje turistički i infrastrukturni procvat.

U prvom planu su banjske lečilišne zone poput Vrnjačke i Sokobanje, koje beleže stabilan rast posetilaca tokom cele godine, ali i planine koje su uspele da sačuvaju svoju prirodu od divlje gradnje. Tara i Stara planina postaju novi favoriti za one koji žele autentičan planinski odmor, što automatski privlači i pametan novac koji traži sigurniji povrat investicije kroz ekološki održiv turizam.