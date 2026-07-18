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Maciej Mazurek, preduzetnik iz Varšave, želeo je da njegov dolazak na venčanje ostane upamćen za ceo život. Umesto klasičnog ulaska pred goste, odlučio je da izvede nesvakidašnji, gotovo filmski podvig - da se zip-lajnom spusti pravo do mesta gde se održavala ceremonija.

Mazurek se 2. jula u italijanskoj Peruđi oženio Olom Novak, a upravo njegov spektakularni dolazak pre početka ceremonije postao je glavna tema na društvenim mrežama.

U stilu čuvenog filmskog špijuna Džejmsa Bonda, mladoženja se spustio sa prozora na spratu do oltara, dok je u pozadini svirala muzika iz filma „Skyfall“. Da bi sve proteklo bezbedno, na venčanju su bila prisutna tri stručnjaka za rad na užadima, koji su postavili zip-lajn i obezbedili čitavu akciju.

Mazurek ništa nije prepustio slučaju. Već u pet sati ujutru, na dan venčanja, počeo je da uvežbava svoj spektakularni dolazak kako bi bio siguran da će sve izgledati baš onako kako je zamislio. Ceo poduhvat koštao ga je 24.000 dolara, ali kaže da mu novac nije bio važan kada je video reakcije porodice i prijatelja.

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- To je bio veoma poseban trenutak za mene. Bio sam presrećan što je sve prošlo kako treba i što sam uspeo da stignem na venčanje na ovakav način. Niko nije znao šta planiram, ali moji prijatelji i porodica znaju da uvek volim da pomeram granice, pa ih to nije previše iznenadilo - rekao je Mazurek.

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Verili su se u Italiji u decembru 2024, a raskošno venčanje planirali su poslednjih godinu i po dana. Iako je njegov dolazak bio spektakularan, zapravo je reč o izmenjenoj i nešto skromnijoj verziji prvobitne ideje.

Mazurek je otkrio da je u početku želeo još ekstremniji ulazak - da stigne helikopterom i spusti se na ceremoniju viseći o užetu.

Čak je prošao i trodnevnu obuku kako bi ostvario tu zamisao, ali je ubrzo shvatio da bi takav poduhvat bio preskup.

- Prvobitno sam želeo da dođem helikopterom i spustim se na ceremoniju niz uže. Prošao sam trodnevnu obuku za to, ali sam brzo shvatio da bi sve koštalo oko 300.000 dolara. Zato smo se na kraju odlučili za ovu varijantu - objasnio je.

Iako nije ostvario prvobitni plan, preduzetnik kaže da je spuštanje zip-lajnom bilo jedan od najboljih trenutaka celog dana.