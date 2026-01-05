Slušaj vest

Sve veća želja za savršenstvom dovela je do razvoja agencija koje se profesionalno bave organizacijom venčanja i preuzimaju kompletnu pripremu događaja.

Istražili smo kako funkcioniše proces organizacije, šta sve agencije preuzimaju na sebe, ali i koliko košta zadovoljstvo da stručnjaci urade sve umesto vas kako biste vaš najlepši dan proveli "mirne glave".

Rodoljub Davidović iz Eden agencije za organizaciju proslava ističe da im mladenci prepuste kompletnu organizaciju.

- Venčanja radimo po pincipu "ključ u ruke". Pružamo kompletnu organizaciju, mi predlažemo ili prema instrukcijama, željama, broju gostiju, budžetu klijenata. Obezbeđujemo muzički program, bend, DJ-a dok se služi piće,ali i i saksofon koji dolazi za vreme torte, dok je bend na pauzi. Naravno, deo naše organizacije je i zakazivanje crkve. Cilj je da tog dana mladenci budu bezbrižni i da ih oslobodimo stresa, sa njima smo od ujutru do uveče - započinje priču Rodoljub.

venčanje Foto: Alessandro Grandini / Alamy / Profimedia

Od dekoracije do obilaska Srbije

On navodi da njihov posao obuhvata sve detalje od pronalaženja dekoracije fotografa, videografa, torte, do rezervisanja smeštaja za goste, transporta od aerodroma do smeštaja i od smeštaja do restorana, pa čak i organizovanje ture obilaska Srbije za ljude koji dolaze prvi put dolaze iz inostranstva.

Rodoljub objašnjava da je zakazivanje venčanja u Novogodišnjem periodu dosta slabije, te da sezona uglavnom počinje od maja i traje sve do novembra, pa dodaje da su trenutno najpopularniji dvorci i prostrane livade jer klasični svadbarski prostori više nisu zanimljivi Srbima.

- Kada je reč o ceni organizacije, mladenci odmah na početku kažu kojim budžetom raspolažu. Uvek napomenemo da kod ekstremnijih zahteva, usluga može da izađe i van okvira budžeta - objašnjava Rodoljub.

Foto: Shutterstock

Koliko ranije zakazati venčanje?

Naš sagovornik otkriva da su neki restorani već rezervisani za 2027. godinu.

- Idealno je da nam se budući bračni parovi jave minimum godinu dana ranije za popularne mesece i atraktivna mesta, ali svakako se prilagođavamo i kraćim vremenskim periodima.

Bizaran trend Na pitanje šta je trenutno najbizarniji trend na venčanjima, izdvaja nešto što sigurno niste očekivali. - Mladenci traže da sve goste dočeka burek na stolu za kraj večeri, verovatno kako bi im se alkohol bolje apsorbovao - priča naš sagovornik kroz smeh i dodaje da su velike torte posute malinama apsolutni hit u Srbiji

Foto: Shutterstock

Za kraj otkiva i anegdotu koja mu je posebno ostala u sećanju

-Imali smo jednu proslavu u restoranu za 300 zvanica, međutim, došlo ih je 500. Kako su u hladnim danima jakne neizbežne, od silne težine štender u graderoberu je pukao i sve je završilo na podu u rasulu. Mi kao tim smo uspeli da se saberemo od celog haosa, sve smo vratili na svoje mesto, tako da klijenti nisu ništa ni primetili - zaključuje Rodoljub Davidović za Kurir Biznis.

Sa druge strane, Emilija, vlasnica istoimene agencije za organizaciju venčanja ističe da postoje klijenti koji traže da ih celokupna proslava košta 2.000 evra, ali i oni koji su spremni da iskeširaju i 20.000 evra za dan koji će im zauvek ostati u sećanju.

- Svadba u Srbiji koja uključuje sve od detaljene dekoracije, pevača i luksuznijih prostora može da košta u proseku oko 15.000 evra - ističe sagovornica.

Emilija za Kurir Biznis navodi da je klijentela raznovrsna.

- Svi nas angažuju, obični ljudi, bogataši, ali i poznate ličnosti.

Kao neobičan trend navodi da postoji sve više zahteva parova da tortu prave naočigled zvanica.