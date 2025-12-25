Slušaj vest

U toku prazničnih dana, pred doček svake Nove godine biramo najlepše ukrase za jelke, domovima se širi miris pečenih kolačića, a čitave dnevne sobe, tržni centri, firme i ulice sijaju pod lampicama.

Dok jedni uživaju u prazničnoj čaroliji, drugi trljaju ruke - jer Nova godina za mnoge znači i ozbiljna zarada.

Najveći profit beleže prodavci novogodišnjih ukrasa: kuglica, lampiona, girlandi, veštačkih i prirodnih jelki, Deda Mrazova, manjih i većih. Dekoracija svake godine stiže u u novim bojama i oblicima, pa retko ko želi da mu jelka izgleda identično onoj od prošle godine.

Odmah iza njih su i prodavci medenjaka, kolača i slatkiša. Prazničnu trpezu bez ovih poslastica gotovo da ne možemo da zamislimo.

Foto: Shutterstock

Posebno dobru zaradu imaju i proizvođači ukrasnih kutija, kesa i mašni. Pokloni se ne daruju „goli“, već umotani u sjaj, pa se i na pakovanju često ne štedi. Tu su i prodavci vatrometa, prskalica i konfeta, koji svoj vrhunac prodaje beleže upravo poslednjih dana decembra.

Buketi i do 22.000 dinara

Ne treba zaboraviti ni cvećare, gde se cene buketa kreću od 2.000 pa do 22.000. Iz jedne poznate beogradske cvećare za Kurir Biznis navode da su tokom Novogodišnjih praznika, ruže i ljiljani najtraženiji.

Tu su ketering službe, fotografisanje sa Deda Mrazom, umetnici koji oslikavaju portale firmi i restorana, kao i ugostitelji i organizatori dočeka, koji za dve noći zarade koliko nekada za ceo mesec, pa iznos često bude veći od 80.000 evra.

Nova godina tako, pored radosti i slavlja, postaje i sezona u kojoj se novac okreće brže od centrifuge.

Kurir Biznis je istražio ko na Novoj godini zarađuje najviše:

Prodaja ukrasa

*Cene po komadu:

Lampice - od 200 do 1.500 dinara u zavisnosti od dužine

Kugle - od 200 dinara u jeftinijim do 1.000 dinara u luksuznijim prodavnicama

Girlanda - od 200 dinara (dužine 2 metra), do čak 2.500 dinara (dužine i do 5 metara)

Deda Mraz - Od 390 (visine oko 15 cm) do 30.000 (+60 cm)

Prirodna jelka - od 2.500 do preko 12.500 dinara

Veštačke jelke - od 7.000 do čak 197.000 dinara

Foto: Screenshot

Medenjaci i desertni kolačići

Medenjaci zahtevaju izlivanje smese u posebne modle, ukrašavanje bojama, a zatim pečenje u rerni. Cene 10 ili 15 medenjaka u kutiji kreću se od 2.500 do 3.000 dinara, a ljudi ih kupuju i kao poklon.

Cena desertnih kolačića varira od poslastičarnice do poslastičarnice, ali uglavnom se kreće od oko 2.500 do 2.700 dinara. Iz beogradske poslastičarnice, iz srca Vračara, koja posluje više od 60 godina za Kuirir Biznis objašnjavaju šta građani najviše kupuju.

- Najtraženiji su miks desertnih kolačića i rozen torta, srpska poslastica, koja se pravi od hrskavih rozen kora, krema i oraha. Porudžbine počinjemo da priamamo od sredine novembra - ističe prodavačica.

Cene sitnih slavskih kolača i mezetluka Foto: Shutterstock

Kutije, kese, mašne i ukrasni papiri

Kutije najmanjih veličina koštaju 200 dinara, dok će te za najveće izdvojiti i do 1.600 dinara.

Cene kesa sa motivima Deda Mraza:

Male kese: 25 - 80 dinara

Srednje (M/L): 100 - 180 dinara

Velike (Jumbo/XL): 190 - 400+ dinara

Ukrasne mašne za kutije i kese, u knjižarama se prodaju po ceni od 95 dinara, dok su setovi mašni za nijansu skuplji i iznose 150 dinara.

Ukrasni papiri sa Novogodišnjim motivima prodaju se po ceni od 200 dinara.

Prosečna zarada tokom Novogodišnjih praznika Prodavci novogodišnjih ukrasa – 500.000 dinara Prodavci medenjaka, kolača i slatkiša – 200.000 do 1.500.000 dinara Proizvođači i prodavci kutija, kesa i ukrasne ambalaže – 300.000 do 900.000 Prodavci vatrometa, prskalica i konfeta – 700.000 do 1.500.000 dinara u poslednjoj nedelji decembra Cvećare – dnevni promet u prazničnim danima i do 1.000.000 dinara, uz visoke cene buketa Ugostitelji i organizatori dočeka – za 31. decembar i 1. januar od 30.000 do preko 80.000 evra prihoda