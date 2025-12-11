Slušaj vest

Sezona novogodišnjih medenjaka širom Srbije ove godine beleži pravi bum, a mnoge domaćice su od njihove proizvodnje napravile mali, ali unosan biznis. Iako su cene nešto više nego prethodnih godina, interesovanje kupaca ne jenjava, naprotiv, mnogi proizvođači kažu da je potražnja veća nego ikada.

Raznobojni, ručno oslikani i oblikovani u figure pahulja, Deda Mraza, irvasa, čizmica i novogodišnjih jelki, medenjaci su postali jedan od najtraženijih prazničnih proizvoda.

Milena Petrović i njen sezonski biznis

Milena Petrović iz Banata proizvodi novogodišnje medenjake već treću godinu zaredom. Kako kaže za Informer, iznenađena je koliko su kupci ove zime spremni da izdvoje više novca za kvalitetne domaće poslastice.

- Ove godine je prava ludnica. Čim objavim novu turu na stranici, sve se proda za dan. Ljudi mi stalno pišu da žele baš ove domaće medenjake, jer ih podsećaju na detinjstvo. Kažu da su to mirisi praznika koje više ne mogu da kupe u prodavnici - priča Milena.

Prosečne cene paketa Paket od 10 medenjaka košta između 900 i 1.200 dinara Paket od 20 medenjaka košta od 1.700 do 2.200 dinara Paket od 30 medenjaka košta između 2.500 i 3.300 dinara

Najviše se prodaju paketi od 30 medenjaka, jer kupci prepoznaju ručni rad i spremni su da plate više da bi njihova praznična trpeza bila kao u detinjstvu.

- Nije ovo samo kolač. Svaki medenjak ručno crtam i radim po narudžbini, a ljudima je važno da bude unikat. Najtraženiji su setovi za poklon, posebno oni sa personalizovanim imenima, i paketi od 30 komada, da ima za celu porodicu - objašnjava Milena.

Sezonski profit i rast popularnosti

Ovaj mali sezonski biznis može doneti ozbiljan profit, proizvođači procenjuju da mesečno tokom novembra i decembra mogu zaraditi između 100.000 i 250.000 dinara čiste zarade, dok veći proizvođači koji rade po nekoliko stotina paketa nedeljno zarađuju i više.

- Ako se dobro organizuješ i imaš tržište, zarada je stvarno dobra. Meni je ovo počelo kao hobi, a sada mi dve sezone zaredom čini skoro polovinu godišnjeg prihoda - otkriva Milena.

Medenjaci kao praznični simbol

Popularnost novogodišnjih medenjaka u Srbiji iz godine u godinu raste. Nostalgija, ručni rad, praznična estetika i miris toplog meda vraćaju kupce ovim tradicionalnim kolačićima. Novogodišnji medenjaci postali su više od slatkiša, postali su simbol praznika.