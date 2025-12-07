Slušaj vest

Beli oman postaje sve popularniji među domaćim proizvođačima i pokazuje se kao izuzetno isplativ usev za male poljoprivrednike. Ova biljka, koja uz minimalna ulaganja naraste i do tri metra, donosi zaradu od oko 1.000 evra na 10 ari, a sadi se jednostavno, baš kao krompir.

Prvi interes za uzgoj pojavio se kada je jedna meštanka primetila da sitne žilice, koje otpadaju tokom čišćenja, ponovo niču. To je pokrenulo ideju o sadnji, koja se zatim proširila i na druge proizvođače. Danas se beli oman sve više gaji jer uspeva u vlažnijem zemljištu, ne zahteva okopavanje i vadi se svake druge godine.

Nebojša Stanojević iz kompanije Adonis objašnjava da se biljka najlakše sadi u jesen, isečena kao krompir, a kasnije se vadi traktorom zbog jakog i velikog korena. Održavanje je jednostavno, potrebno je samo ukloniti korov ili pokositi redove. Beli oman traži vrlo mala ulaganja, a pritom sam potiskuje korov jer raste visoko, do dva-tri metra. Cena sirovog belog omana iznosi oko 250 dinara po kilogramu, dok suvi košta 500-600 dinara.