Uzgoj ove biljke puni džepove: Isplativa za poljoprivrednike, a pomaže i za zdravlje
Beli oman postaje sve popularniji među domaćim proizvođačima i pokazuje se kao izuzetno isplativ usev za male poljoprivrednike. Ova biljka, koja uz minimalna ulaganja naraste i do tri metra, donosi zaradu od oko 1.000 evra na 10 ari, a sadi se jednostavno, baš kao krompir.
Prvi interes za uzgoj pojavio se kada je jedna meštanka primetila da sitne žilice, koje otpadaju tokom čišćenja, ponovo niču. To je pokrenulo ideju o sadnji, koja se zatim proširila i na druge proizvođače. Danas se beli oman sve više gaji jer uspeva u vlažnijem zemljištu, ne zahteva okopavanje i vadi se svake druge godine.
Nebojša Stanojević iz kompanije Adonis objašnjava da se biljka najlakše sadi u jesen, isečena kao krompir, a kasnije se vadi traktorom zbog jakog i velikog korena. Održavanje je jednostavno, potrebno je samo ukloniti korov ili pokositi redove. Beli oman traži vrlo mala ulaganja, a pritom sam potiskuje korov jer raste visoko, do dva-tri metra. Cena sirovog belog omana iznosi oko 250 dinara po kilogramu, dok suvi košta 500-600 dinara.
Biljka je posebno cenjena zbog korena bogatog etarskim uljima, gorkim materijama i inulinom. Tradicionalno se koristi za ublažavanje kašlja, čišćenje bronhija i olakšavanje tegoba kod dugotrajnog bronhitisa i prehlada. Poboljšava varenje, smanjuje nadutost i podstiče rad creva, a zbog blagih antimikrobnih svojstava primenjuje se i kod iritacija sluznice. Visok sadržaj inulina povoljno utiče na crevnu floru, dok su se nekada spolja koristile i obloge i masti od korena za blaže upale i rane.
Biznis Kurir/Dnevnik.rs