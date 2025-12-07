Slušaj vest

Nesvakidašnja tema pokrenula je lavinu na društvenim mrežama kada je jedna Srpkinja objavila na društvenoj plaformi X pakovanje zamrnutih palačinki.

Kako je istakla palačinke su odlične, pakovanje sadrži 10 komada i koša 270 dinara. Ovo je bio dovoljan povod da usledi haos.

Foto: Printscreen/X

I dok su jedni tvrdili da je ovo kao stvoreno za "lenčuge", te da će to kupiti samo neko ko ne zna da napravi palačinke, drugi ističu da je ovo samo praktično rešenje u brzom tempu života.

"Je l' realno da vas mrzi da napravite smesu za palačinke?", "Ništa prostije nego zamutiti smesu za palačinke kakve ste lenčuge", "Ne bih smela svojim precima po ženskoj liniji na oči da ovo probam. Pitale bi me, đe su ti šake, crnjo!", "Šta je sledeće što će se prodavati lenjim i nesposobnim ljudima: a) kuvana jaja b) jaja na oko c) skuvana gotova supa".

Ispod ovih komentara javljali su se i oni koji su isticali da je naš narod navikao da se muči i da ne vide ništa sporno u kupovini ovakvog proizvoda.

"Bože, sto puta sam rekla i ponoviću koliko je naš narod navikao da se zlopati i ne može da iskoreni taj mentalitet da ne mora sve težim putem. Pa su, evo, napali ženu jer je kupila zamrznute palačinke", "Jadna vam kuća svima kada ste u stanju da zbog toga vređate", "Cena nije bitna, bitno je to što su stavili u njih da budu ukusne i sveže mesecima. Hvala, ali ne hvala, radije ću detetu i sebi ispeći sveže. Potrebno je bukvalno manje od 20 minuta za palačinke u sopstvenoj režiji", "Aman ljudi, saberite se, neka svako jede šta želi i kako želi. Možda je nekome dovoljno dve palačinke da pojede i neće da sprema".

Ali to nije sve.

Na mnogim drugim mestima cena istog ovakvog proizvoda je drastično skuplja.

Za samo 10 praznih palačinki potrebno je izdvojiti čak 1.050 dinara. Na drugim mestima može se kupiti i za 750 dinara.

I na kraju, čitava rasprava oko zamrznutih palačinki ponovo je pokazala koliko se lako na društvenim mrežama zapali varnica oko najobičnije, svakodnevne stvari.