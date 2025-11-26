Slušaj vest

Čačane je neprijatno iznenadilo prilično veliko poskupljenje peleta. Iako su vlasnici stovarišta još pre oko mesec dana najavljivali moguć rast cena ogreva, čak ni oni nisu verovali da će proizvođači ići na ovako drastično poskupljenje.

Cena peleta porasla je sa 29 hiljada dinara po toni na čak 39 hiljada. Pojedina stovarišta prodaju ga i za 42, pa čak i 44 hiljade dinara.

Na stovarištima u Čačku kažu da su prve najave o poskupljenju peleta stigle još početkom prošlog meseca. Dobavljači su ih na to upozorili, ali tada se nije znalo u kom procentu će cena porasti:

- Cena peleta je otišla u nebo, mi trgovci ne znamo zbog čega se cena peleta toliko pomerila. Pomerila se dosta, pomerila se otprilike nekih 30%, što je baš mnogo u odnosu na prošlu cenu. Pelet smo prošle godine prodali po najvišoj ceni od 26 do 28 hiljada. Dok je pelet kod nas trenutno na stovarištu 39 hiljada - ispričao je Miroslav Milošević, vlasnik stovarišta u Čačku.

Proizvođači peleta skok cena pravdaju nedostatkom sirovina. Poskupljenje od skoro 10 hiljada dinara po toni, novi je udar na kućni budžet.

Kupci koji dolaze ovde kažu da ta cena peleta ide i do 42, 3, 4 hiljade u Čačku.

- Kažu da je u Beogradu cena dosta veća i do 47, 8 hiljada košta tona.

Poskupljenjem su zahvaćene i druge vrste ogreva, ali ne u meri kao što je to slučaj sa peletom. I ogrevno drvo je poskupelo, ali za oko 500 dinara. Prostorni metar bukovine sada košta oko 8 hiljada. Na ovom stovarištu je to cena sa prevozom.

Nestašica

Podsetimo, ove godine su mnogi koji se greju na pelet čekali poslednji čas da ovu vrstu ogreva nabave, pa je ovih dana zabeležena velika navala.

Kao posledica, brojna stovarišta ostala su bez peleta, a na to je, pored ogromne potražnje, uticao i nedostatak osnovne sirovine, za šta neki krive loše vreme, a drugi Srbijašume. Na nekoliko stovarišta u Beogradu trenutno peleta nema, a kad ga ima, cena je nešto viša.

Treba podsetiti da je Srbija početkom marta ove godine ukinula privremenu zabranu uvoza peleta, koja je pre toga u više navrata produžavana. To je izazvalo burne reakcije domaćih proizvođača koji su ukazivali na ugroženost i potencijalno otpuštanje radnika.

Međutim, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije (PKS) iznađeno je rešenje. Donet je Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za čvrsta goriva iz drvne biomase koja se stavljaju na tržište Srbije.

Njegova osnovna funkcija je da se kontroliše kvalitet peleta koji se stavlja u promet, što su domaći proizvođači većinski pozdravili. Dakle, pravilnikom su definisani precizni parametri kvaliteta peleta koje on mora da ispunjava, što znači da se kontroliše sadržaj vlage, pepela, udeo ugljenika, kao i toplotna moć goriva. On dodatno predviđa i detaljno deklarisanje peleta, što znači da na ambalaži moraju da budu istaknuti ključni podaci o njegovom kvalitetu i karakteristikama, kako bi potrošač imao potpune informacije.

