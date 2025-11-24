Slušaj vest

Zagrepčanka Maja Bilušić našla se u nesvakidašnjoj situaciji tokom posete Beogradu, nakon što je u grad stigla bez dinara i bez pristupa internetu.

Njena neočekivana avantura brzo je privukla pažnju na TikToku, gde je podelila kako je uspela da pronađe hotel i zbog čega je pomislila da je javni prevoz u srpskoj prestonici besplatan.

Maja je otkrila da je odmah po dolasku shvatila da nije zamenila novac, niti je mogla da koristi internet, što je njen boravak pretvorilo u seriju spontanih, ali zabavnih izazova.

"Zaboravila sam da zamenim pare, nemam ni jedan jedini dinar. Došla sam peške do Beogradske arene i sad pokušavam da nađem autobusku stanicu", opisala je u svom videu.

Uprkos tome što nije mogla da pozove taksi, nije paničila. Kako je navela, oslonila se na prolaznike i vozače, koji su joj rado davali smernice.

"Nemam internet, zato ni ne mogu da uzmem taksi. Pa pitaš ljude, i ispostavi se da možeš peške do Keja, a odatle još pedesetak minuta do hotela. A mogu i da sačekam autobus ovde", objasnila je.

Najveće iznenađenje usledilo je kada je shvatila da putnici ulaze u gradske autobuse bez kupovine karte.

"Ovo je jedini grad na svetu gde je javni prevoz besplatan", rekla je oduševljeno, zaključivši da je njena beogradska avantura, iako neplanirana, ispala nezaboravna.