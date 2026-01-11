Slušaj vest

Svima je postalo jasno da danas gotovo svakog majstora morate tražiti “preko veze”. Cene rada snažno su porasle, a kvalifikovane radne snage hronično nedostaje. Upravo zato sve je više ljudi koji se odlučuju na zaokret u karijeri, a potražnja za prekvalifikacijama beleži snažan rast u Hrvatskoj.

Najtraženiji msjstori

Od keramičara i zidara, preko vozača viljuškara, do pomoćnika u nastavi, interes za nova znanja i veštine nikada nije bio veći. Prekvalifikacije su postale jedan od ključnih alata prilagođavanja tržištu rada, koje se ubrzano menja.

Bianka, koja je završila filozofiju, i Marica, bivša upravna referentkinja, polažu prekvalifikaciju za pomoćnice u nastavi. Upravo je to bila najtraženija prekvalifikacija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u prošloj godini. Iako su već zaposlene u školama, dodatna edukacija postala je obavezna, ali i prilika za dugoročnu stabilnost zaposlenja, piše Dnevnik.hr.

Šta se još traži?

Pored pomoćnika u nastavi, među najpopularnijim programima bili su internet marketing i digitalne veštine, ali i knjigovodstvo, pružanje usluga lične asistencije, kao i osposobljavanje za rukovanje viljuškarom u skladištima. Sve su to zanimanja za koja poslodavci već sada teško pronalaze radnike.

Prekvalifikacije se najčešće finansiraju putem sistema vaučera, a njih koristi oko 60 procenata žena. Zanimljivo je da su čak tri četvrtine korisnika već zaposlene osobe koje žele promeniti zanimanje, povećati primanja ili se osigurati od nesigurnosti na tržištu rada. Programi se uglavnom sprovode online, traju dva do tri meseca i prilagođavaju se stvarnim potrebama privrede.

Fotelje menjaju mistrijom

Sve je više i onih koji žele da napuste kancelarijske poslove i okrenu se zanatskim zanimanjima, poput keramičara, zidara, bravara ili instalatera. Interes postoji i među mladima, posebno za zanimanja vezana za građevinu i turizam, gde je potražnja trenutno najveća.

Iz Ministarstva rada ističu da tržište rada beleži istorijski visok broj zaposlenih, ali i rekordno nizak broj nezaposlenih. U evidenciji nezaposlenih trenutno je oko 84.000 osoba, zbog čega je većina zanimanja zapravo deficitarna, a kvalitetan kadar je sve teže pronaći.

Zbog toga se, pored vaučera, sprovode i mere aktivne politike zapošljavanja i programi stipendiranja. U poslednje četiri godine iskorišćeno je više od 52.000 vaučera, što potvrđuje da se obrazovanje odraslih sve snažnije nameće kao odgovor na manjak radne snage i rastuće potrebe tržišta.