Često se čuje da Srbiji, pa i Evropi, fali dosta radnika u raznim zanatskim oblastima, a o tome koji poslovi će biti najisplatljiviji u godini ispred nas za Kurir televiziju govorio je Miloš Turinski ispred Infostuda.

- Nadam se da će tradicionalna zanimanja obeležiti naše tržište. Nebrojano puta smo pričali o nedostatku i deficitu po pitanju zanatskih i kvalifikovanih pitanja. Nema sumnje da će deficiti zanata biti sve izraženiji ukoliko se nešto sistemski ne promeni - kaže Turinski.

Ovo će biti najtraženija zanimanja u 2026. Izvor: Kurir televizija

On dodaje da se ove potrebe zadovoljavaju uvozom inostranih radnika, a onda je objasnio koja zanimanja najviše fale Srbiji:

- Nama nedostaje veliki broj zanatskih radnika. Najviše nam fali automehaničara i autolimera. To je bilo pomenuto na jednoj evropskoj konferenciji, to je najtraženije zanimanje i u čitavoj Evropi, kao i autolakeri. Fali i u oblasti građevine, ali i konobari i radnici u ugostiteljstvu. Fale frizeri - kaže Turinski.

On dodaje i da u svakoj beogradskoj ulici viđa po nekoliko salona, a na svakom stoji isti natpis, potreban radnik.

Početna plata za vodoinstalatera iznosi 2 hiljade evra

Turinski dodaje da se za vodoinstalatera nudila početka plata od 2.000 evra sa mogućnošću stanovanja, ali kroz razgovor sa preduzetnicima vodoinstalaterima oni kažu da toliko mogu da zarade za pola meseca.

- Zbog ovakvih priča ispada da samo zanatlije fale na našem tržištu. Mladi treba da prate ovo ukoliko žele i ukoliko ih srce vodi ka ovim zanimanjima. Sve treba da radite srcem - kaže Turinski.

"Mladi više ne trpe poslodavce"

Najveći broj oglasa i konkurisanja svake godine je u trgovini, ali Turinski kaže da je stepen fluktuacije mnogo veći, jer mlađi radnici često menjaju poslodavce.

- Mladi ne trpe, znaju da ima mnogo opcija i spremni su da promene poslodavca ukoliko ne ispunjava njihove zahteve. Odumire onaj sistem "ako nećeš ti da radiš, ima dvadesetoro koji hoće", to za velike gradove apsolutno nije situacija. Za neke nerazvijene sredine možda jeste - kaže Turisnki i dodaje da dolazimo u situaciju da će svaki poslodavac morati da počne da se bori za zaposlene.

