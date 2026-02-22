Slušaj vest

Naveo je da očekuje da će doći do normalizacije cena, kao i da cena ne bi trebalo da pređe 35.000 dinara po toni.

Marinković je rekao da je najvažnije da je sirovinska baza stabilna i da je proizvodnja peleta stabilna, a da je situacija sa peletom na stovarištima slična kao na jesen.

Prema njegovim rečima, peleta ima dovoljno, ali nema ga toliko da svi kupe količine koje žele i obezbede se za celu zimu.

- Imali smo u ranijem periodu kad su stovarišta bila puna. Ispraznila su se na jesen. Najvažnije je da je sirovinska baza stabilna, proizvodnja je stabilna. Moramo da uzmemo u obzir 20 dana januara kada nije bilo proizvodnje što zbog praznika, što zbog nevremena, ali proizvođači sa tim kalkulišu - rekao je Marinković za RTS.

Dodao je da su tržišni uslovi takvi da je cena od 47.000 dinara, a da neki podaci pokazuju da ne bi smela da pređe 35.000 dinara po toni.

- Međutim, svako koristi priliku da zaradi, a tržišni uslovi to dozvoljavaju - naveo je Marinković.

On je kazao da očekuje potpunu stabilizaciju na tržištu u martu, a građane koji se greju na pelet savetovao je da kupuju ogrev u aprilu i maju kada ga na stovarištima ima dovoljno, a i cena je niža.

Marinković je rekao da su se signali normalizacije mogli videti već krajem januara.

Dodao je da, iako je nezahvalno licitirati, cena peleta ne bi trebalo da pređe 35.000 dinara po toni.

Marinković smatra da će država reagovati i ograničiti cene, kako bi zaštitila tržište.