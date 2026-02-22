Slušaj vest

Dodala je i da se organizacija trudila da zemlju predstavi u najboljem svetlu, da predstavi najbolje iz Srbije i na inovativan način.

Ona je rekla da su, posetioci štanda TOS-a učestvovali su u nagradnim kvizovima znanja, fotografisali se uz pomoć veštačke inteligencije (AI), ali i da se upoznaju sa novim brošurama koje su predstavljene i u digitalnom izdanju.

Akcenat na gradove i sela

- Akcenat je kroz brošure bio stavljen na gradove i sela u Srbiji. To su dva potpuno različita turistička proizvoda koja privlače pažnju i domaćih i stranih turista. To je bilo interesantno svim posetiocima - rekla je ona.

Foto: Marko Karović

Istakla je da je u centralnoj pažnji predstavljanja bio Ekspo 2027 i da je cilj bio da se svim posetiocima dodatno približi sama izložbu, šta mogu da očekuju od Ekspa kako bi bili dodatno zainteresovani da ga posete, ali i da se Ekspo predstavi stranim izklagačima koji su na Sajmu prisutni u velikom broju.

- To je bila prilika da i njima pokažemo šta će to biti na Ekspu - rekla je Labović.

Aktivni odmor u prirodi

Prema njenim rečima na sajmu se veoma tražio i aktivan odmor i odmor u prirodi, pa su na štandu predstavljene domaće banje i banjski centri, uz sve to i gastronomija, što je bilo veoma zapaženo.

- Kulturno - istorijsko nasleđe i sve vezano za kulturu i istoriju je uvek aktuelno, jer inostrani turisti kada odlučuju gde će putovati kao jedan od tri razloga za Srbiju ističu kulturno - istorijsko nasleđe, aktivan odmor i gastronomiju - rekla je Labović.

Najčešća noćenja

Prema broju noćenja domaćih turista u Srbiji, dodala je ona, najčešća su noćenja na Zlatiboru, Vrnjačkoj banji, Sokobanji, Kopaoniku, kao i u Lukovskoj, Prolom i Kuršumlijskoj banji, ali i na Fruškoj gori, Tari, Staroj planini.

Kako je rekla, sve su traženiji odmori na selu jer turisti traže nova iskustva i destinacije i doživljaje koji se razlikuju od uobičajenih.

- Ova vrsta odmora to i pruža, još kada dodamo zdravu hranu i gostoprimstvonaših domaćina, mislim da će to biti još traženije u narednom periodu - rekla je Labović.

Rekla je i da uvek postoji prostor da se sve to popravi, jer svako ko želi da bude uspešan, mora da bude bolji.

- U srpski turizam se dosta ulaže i u dodatne sadržaje. Apelujemo na one koji to nisu uradili da urade, jer to je način da zadržimo turiste duže. Sada sa dobrom infrastrukturom sve destinacije su postale mnogo bliže i lakše dostupne. naše je da ih duže zadržimo na destinacijama a to možemo samo kreiranjem različitih doživljaja - rekla je Labović.

Sajam turizma u Beogradu zatvara se danas.