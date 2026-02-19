Slušaj vest

Na Beogradskom sajmu danas je počeo 47. Međunarodni sajam turizma pod sloganom „Jedno putovanje, hiljadu priča“. Manifestaciju je otvorio premijer Đuro Macut, a ove godine okuplja više od 350 izlagača iz ukupno 18 zemalja.

Zvanični partner sajma je Kipar. Organizatori su najavili da posetioce očekuju popusti koji dostižu i do 60 odsto.

Premijer prof. dr Đuro Macut naveo je da je izložba Ekspo 2027 veliki trenutak za Srbiju i dodao da je to velika prilika za razvoj turizma i ugostiteljstva zemlje. Rekao je i da izložba Ekspo 2027 takođe unapređuje i međunarodnu vidljivost Srbije.

Foto: Marko Karović

Naveo je i da će tokom izložbe Ekspo 2027 svaki kraj u Srbiji imati priliku da pokaže svoje prirodne lepote, a u tom zadatku, najveću ulogu imaće ministarstvo turizma i ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Ministar turizma Kipra Kostas Kumis rekao je da mu je zadovoljstvo što je Kipar zemlja partner ovogodišnjem sajmu i dodao da će ova saradnja da unapredi već dobre odnose dve zemlje.

Dodao je i da se broj turista iz Srbije koji posećuju Kipar dosta unapredio.

- Ovaj sajam je veoma važan. On je platforma za razmenu ideja, unapređenje saradnje, kao i za promociju turističkog sektora - dodao je on.

1/13 Vidi galeriju Otvoren 47. Međunarodni sajam turizma u Beogradu: Više od 350 izlagača iz 18 zemalja i popusti do 60 odsto Foto: Marko Karović

Bogata ponuda i popusti

Na sajmu su dostupne brojne pogodnosti - od porodičnih i „city break“ putovanja, preko aranžmana za daleke i egzotične destinacije, do ponuda za mlade. U fokusu su i planinski odmori, spa i wellness vikendi u banjama, eko i aktivni turizam, kao i kongresna putovanja. Posetioci mogu pronaći i „first minute“ ponude, kao i širok izbor domaćih i inostranih smeštajnih kapaciteta, turističkih regija i atrakcija.

Pored ponuda za građane, organizovan je i veliki broj poslovnih B2B susreta. Podsećanja radi, na prošlogodišnjem sajmu održano je više od 350 biznis-tu-biznis sastanaka.

Tokom trajanja manifestacije predstaviće se brojne turističke organizacije iz Srbije i regiona, kao i turističke agencije i kompanije.

Nacionalna avio-kompanija Er Srbija pripremila je specijalnu pogodnost - 25 odsto popusta na cenu tarife za posetioce sajma. Uz to, svaki stoti kupac imaće priliku da osvoji besplatnu avionsku kartu za destinaciju po izboru.

Foto: Marko Karović

HORECA-OPREMA paralelno sa sajmom turizma

Uporedo sa Sajmom turizma održava se i 21. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme HORECA-OPREMA, koji je centralni događaj namenjen profesionalcima iz oblasti hotelijerstva i ugostiteljstva.

Ova manifestacija organizuje se pod sloganom „Poslužite se“, u halama 2A i 2C Beogradskog sajma. Poseban fokus stavljen je na domaće izlagače, uz učešće relevantnih inostranih kompanija iz različitih segmenata HORECA industrije.

Cene ulaznica i radno vreme

Cena pojedinačne karte iznosi 800 dinara, dok đaci i studenti ulaz plaćaju 500 dinara. Porodična ulaznica košta 1.600 dinara. Dostupne su i grupne karte za najmanje osam osoba, po ceni od 600 dinara po osobi.

Sajam je otvoren od 10 do 19 časova, dok je u nedelju radno vreme od 10 do 18 časova. Cena parkinga iznosi 200 dinara po satu.