Beograd, 19. februar 2026 – Kompanija WMG Digital Transformation, deo kompanije WMG (Wireless Media Group), učestvovaće na 7. HRM kongresu u hotelu Crowne Plaza u Beogradu kroz panel „HRIS sistemi. Sve na jednom mestu“. Panel će moderirati Tamara Markićević, direktorka za razvoj poslovanja u WMG Digital Transformation, a biće održan u Sali 3, u terminu od 11:35 do 12:20 časova.

Panel je posvećen savremenim HRIS rešenjima i njihovoj ulozi u unapređenju HR procesa, kao i načinu na koji kompanije mogu centralizovati podatke i objediniti ključne funkcije na jednom mestu. Učesnici će razgovarati o trendovima u razvoju HRIS sistema, prednostima integrisanih platformi, kao i o izazovima s kojima se organizacije susreću prilikom implementacije i održavanja ovakvih rešenja.

WMG Digital Transformation specijalizovan je za digitalizaciju i optimizaciju poslovnih procesa, s fokusom na povezivanje HR-a, finansija i analitike u jedinstven digitalni ekosistem. Zahvaljujući različitim projektima digitalne transformacije, kompanija kontinuirano podržava organizacije u unapređenju efikasnosti, transparentnosti i upravljanja zasnovanog na podacima.

Panel „HRIS sistemi. Sve na jednom mestu“ pružiće učesnicima priliku da čuju relevantne uvide iz prakse, razmene iskustva i dobiju širu sliku o tome kako HRIS sistemi mogu doprineti efikasnijem, transparentnijem i modernijem upravljanju ljudskim resursima.