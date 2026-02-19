Slušaj vest

Kompanija ElevenEs završila je prvo zatvaranje svoje investicione runde serije B, uz podršku Caterpillar Venture Capital, Inc., ogranka u

potpunom vlasništvu kompanije Caterpillar Inc. (NYSE: CAT). Caterpillar je vodeći svetski proizvođač građevinske i rudarske opreme, dizel i gasnih motora za vanputnu primenu, industrijskih gasnih turbina i dizel-električnih lokomotiva.

Pored njih, u ovoj investicionoj rundi učestvovao je i ogranak BST (HK) Ltd., ključne trgovačke kuće metalima i sirovinama sa sedištem u Hong Kongu. Ova transakcija predstavlja značajnu prekretnicu za budućnost evropske proizvodnje baterija, jer će prikupljena sredstva biti iskorišćena za početne faze infrastrukture i opreme za planiranu Mega fabriku kapaciteta 1GWh.

Izgradnja fabrike počinje u februaru 2026. godine, dok se prve isporuke baterijskih ćelija očekuju tokom 2027. godine. Ovaj projekat pozicionira ElevenEs na čelo globalne energetske tranzicije i predstavlja značajan korak napred u pružanju inovativnih rešenja za

elektrifikaciju iz evropskih izvora.

Foto: ElevenEs

ElevenEs intenzivira svoju zaštićenu LFP Edge tehnologiju baterija kako bi zadovoljio stroge zahteve performansi industrijskih vozila i opreme u rudarstvu, građevinarstvu, železničkom i pomorskom sektoru. Pored toga, tehnologija je namenjena za električna vozila (BEV), autobuse, kamione i sisteme za skladištenje energije (BESS). Saradnja sa kompanijom Caterpillar osnažuje misiju ElevenEs-a da isporuči robusna i pouzdana ekološki održiva baterijska rešenja klijentima širom sveta.

Ključni podaci o projektu: Lokacija: Subotica, Srbija

Površina objekta (Faza 1): ~25.000 m²

Tehnologija: LFP Edge (Litijum-gvožđe-fosfat) – bez kobalta i nikla

Kapacitet: 1 GWh godišnje

Radna snaga: 350+ zaposlenih

Bezbednost: Najsavremenije automatizovano postrojenje koje radi sa stabilnim, neisparljivim LFP

materijalima

materijalima Održivost: Proizvodnja sa niskim ugljeničnim otiskom i dizajn postrojenja optimizovan za minimalan

otpad i cirkularnu ekonomiju

Nakon završetka industrijskog pilot postrojenja za proizvodnju baterija 2023. godine, ElevenEs će preći sa pilot operacija na masovnu proizvodnju, specijalizujući se za visokoperformansne LFP prizmatične ćelije („blade“ dizajn). Novi fabrički kompleks obuhvataće skoro 25.000 kvadratnih metara najsavremenijih proizvodnih pogona.

Projekat ElevenEs-a gradi visokotehnološki ekosistem u Srbiji koji će zapošljavati više od 350 ljudi, čime će se značajno uvećati postojeći tim od preko 110 međunarodnih stručnjaka.

- U ključnom trenutku za evropsku industriju baterija, investicija kompanije Caterpillar podržaće ElevenEs u koracima ka unapređenju LFP tehnologije, proširenju globalnog prisustva, skaliranju operacija na proizvodni kapacitet od 1GWh i pozicioniranju liderske uloge na evropskom tržištu - izjavio je Nemanja Mikać, osnivač i generalni direktor kompanije ElevenEs i dodao:

- Radujemo se razvoju naprednih LFP rešenja za različite industrijske primene, nastavku inovacija u sistemima za skladištenje energije i podršci fokusu kompanije Caterpillar na energetska rešenja.

Foto: ElevenEs

ElevenEs je tehnološka kompanija posvećena industrijalizaciji litijum-gvožđe-fosfatnih (LFP) baterijskih ćelija, paketa i sistema za električnu mobilnost i skladištenje energije. Registrovan u Luksemburgu, sa sedištem i glavnim operacijama u Srbiji, ElevenEs se fokusira na isporuku bezbednih, održivih i visokoperformansnih baterijskih rešenja za evropsko i severnoameričko tržište.