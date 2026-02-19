Slušaj vest

Na drugoj sednici Radnog tima za utvrđivanje investicionih projekata za period od 2028. do 2030. godine, kojom je predsedavao predsednik Vlade Srbije Đuro Macut, predstavljeni su prioritetni projekti svih ministarstava za navedeni period.

Premijer Macut je naglasio da je Radni tim, tokom razmatranja predloga ministarstava, uočio preklapanje pojedinih oblasti u više resora, zbog čega je potrebno formirati potkategorije kako bi realizacija planova bila racionalnija, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali ponovio je da projekti kandidovani za sprovođenje u periodu od 2028. do 2030. godine moraju biti realno postavljeni, te da svaki resor kroz njih treba da predstavi svoju viziju Srbije 2030. godine.

Kako je naveo, sa projektima koji su se u praksi pokazali kao veoma uspešni treba nastaviti i u narednom periodu, poput mera pronatalitetne politike i ulaganja u putnu i železničku infrastrukturu, dok u narednoj fazi slede investicije u energetsku infrastrukturu, zaštitu prirode i druge oblasti.

Ovim povodom ministar Mali oglasio se i na svom Instagram nalogu.

Na sednici su detaljno razmotreni predlozi svakog ministarstva, analizirano je u kojoj fazi se nalaze započeti projekti, kao i sa kojim se izazovima suočavaju u realizaciji.

Na prvom sastanku, održanom 11. februara, istaknuto je da će konačan plan projekata biti predstavljen predsedniku Republike Aleksandru Vučiću, a danas je dogovoreno da je pre toga potrebno organizovati još jedan sastanak na kojem će plan biti konačno utvrđen.

Radni tim Vlade formiran je sa ciljem prikupljanja podataka o investicionim projektima, utvrđivanja prioriteta za njihovu realizaciju, kao i koordinacije i usmeravanja rada organa državne uprave i drugih nadležnih subjekata u vezi sa tim projektima.

Takođe, zadatak ovog tela je da nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama upućuje predloge i preporuke, kao i da od njih zahteva podatke, dokumentaciju i izveštaje neophodne za ostvarivanje postavljenih ciljeva, navedeno je u saopštenju.

Radni tim čine prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, potpredsednica Vlade Adrijana Mesarović, ministri građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, zaštite životne sredine Sara Pavkov, prosvete Dejan Vuk Stanković, nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint i ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina.

U sastavu tima su i ministar za javna ulaganja Darko Glišić, ministar zdravlja Zlatibor Lončar, ministar kulture Nikola Selaković, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, ministar sporta Zoran Gajić, ministar turizma i omladine Husein Memić, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović i generalni sekretar Vlade Petar Janjić.