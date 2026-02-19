Slušaj vest

- Za kostolački kop „Drmno“ 2025. godina je istorijska kada je u pitanju proizvodnja uglja. Proizvedeno je više od 10 miliona tona, to je rekord svih ljudi koji rade ovde. Zato je važno što nastavljamo sa modernizacijom koja će omogućiti još bolje rezultate. Kontinuirana modernizacija opreme ključna je za dugoročnu energetsku stabilnost, a ovaj projekat je još jedan dokaz strateškog pristupa razvoju energetskog sistema - rekao je Dušan Živković, generalni direktor "Elektroprivrede Srbije“, nakon obilaska montažnog placa "Zapad“.

Foto: Danilo Mijatović

Zahvaljujući vrednim i predanim rudarima "Kolubare" i "Kostolca", rudarski sektor "Elektroprivrede Srbije" prošle godine proizveo je za sedam odsto više uglja nego 2024.

- Svaka nova mašina na rudarskom kopu znači i veću i efikasniju proizvodnju. To je i garancija stabilnosti našeg rudarskog sektora - naglasio je Živković.

Završetak montaže bandvagena obišao je i Ivan Janković, pomoćnik ministra za rudarstvo i energetiku za geologiju i rudarstvo. On je istakao da se nastavljaju investicije EPS u rudarstvo koje su u 2025. godini dostigle 18,8 milijardi dinara.

Foto: Danilo Mijatović

- Veoma je značajno što su planirane investicije realizovane u potpunosti i što veoma dobro napreduje i najveća montaža rudarske opreme za čak četiri sistema u RB „Kolubara“. Ministarstvo rudarstva i energetike nastaviće i ubuduće da podržava investicione projekte koji obezbeđuju energetsku sigurnost i stabilnost - rekao je Janković.