Godina za nama biće zapisana u istoriji „Elektroprivrede Srbije“ kao jedna od najboljih godina rada kopa "Drmno“.

- Proizvodnja uglja premašila je 10 miliona tona, što je do sada bila nedostižna brojka. Imamo i rekord u otkopavanju jalovine, jer je odloženo više od 48 miliona kubika, što je za milion kubika više od prethodnog najboljeg rezultata. Za ove uspehe zaslužni su zaposleni u rudarskom sektoru u „TE-KO Kostolac“ koji vredno i posvećeno rade u svim vremenskim uslovima, zimi, leti, nikada na kopu nije lako – kaže Momčilo Milić, direktor za proizvodnju uglja u „TE-KO Kostolac“.

Milić ističe i da su radnici dali svoj maksimum kako bi proizvodnja u kostolačkim termoelektranama bila stabilna i ukazuje na veoma dobru saradnju sa zaposlenima u izdvojenim preduzećima koja direktno učestvuju u proizvodnom procesu.

Foto: EPS

- Pred zimsku sezonu, na vreme smo završili sve planirane remonte na svim sistemima. Posebno je bila važna rekonstrukcija drugog sistema. To je bio veliki poduhvat koji omogućava stabilizaciju unutrašnjeg odlagališta i unapređuje efikasnost rada naših rudarskih mašina - kaže Milić.

- Rudarska mehanizacija je spremna, uveli smo nedeljne i periodične preglede gde se sve prati. Nije jednostavno održavati mehanizaciju staru čak i trideset godina. Dobra vest je da uskoro stiže jedan bandvagen koji će biti značajan za dalju proizvodnju.

Direktor za proizvodnju uglja u „TE-KO Kostolac“ navodi i je dobra proizvodnja uticala i na to da na deponijama kostolačkih termoelektrana sada ima oko 500.000 tona uglja. To su dovoljne količine za 20 dana proizvodnje u pet kostolačkih blokova, čak i u slučaju zastoja u rudarskoj proizvodnji, što je izuzetno važno u otežanim vremenskim uslovima.