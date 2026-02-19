Slušaj vest

Leto u Hrvatskoj već decenijama nije samo godišnje doba, već i najvažniji deo godine za zaradu. Dolazak miliona turista svake sezone otvara prostor za dodatne prihode od izdavanja apartmana i rada u ugostiteljstvu do brojnih pratećih poslova koji nastaju tokom turističkog špica.

Za mnoge građane sezonski rad postao je uobičajen deo godine: neko nekoliko meseci radi kao konobar ili kuvar, neko na recepciji, a veliki broj ljudi zarađuje upravo od čišćenja apartmana i kuća za odmor.

Koliko se taj posao zapravo plaća tokom sezone, bila je tema rasprave na Reditu, gde su korisnici razmenjivali iskustva i konkretne cifre. Jedan korisnik je pitao kako se kreću cene čišćenja apartmana leti u Hrvatskoj i da li se naplaćuje po satu ili po apartmanu.

Prema odgovorima, visina zarade najčešće zavisi od kvadrature i obima posla. Za standardan dvosoban apartman od oko 50 kvadrata, samo čišćenje košta između 60 i 70 evra. Cena je viša ako je u nju uključeno pranje i peglanje posteljine, kao i ako apartman ima dve kupatila.

Većina učesnika diskusije istakla je da naplata po satu nema mnogo smisla, ali ima i onih koji rade upravo po satnici. Kako navode, minimalna cena je oko 20 evra po satu, pod uslovom da apartman nije u lošem stanju i da ne zahteva detaljno ribanje.

Jedna korisnica je navela da čistačici plaćaju 100 evra po čišćenju apartmana, a u cenu su uključeni i pranje i peglanje posteljine. Drugi su podelili iskustvo da njihovi prijatelji plaćaju 100 evra za četiri sata rada, ali se radi o manjim, studio apartmanima.

Sve češći model naplate je po kvadratu, naročito u Dalmaciji, gde se cena kreće između jednog i dva evra po kvadratnom metru. Tako, na primer, čišćenje stana od 80 kvadrata može koštati oko 80 evra, a posao se završi za približno dva sata. To znači da jedna osoba u danu može očistiti četiri do pet apartmana, zbog čega su mnoge čistačice tokom sezone potpuno popunjene i unapred rezervisane.

Sve više radnica više ne pristaje na nejasne dogovore i povremene satnice, već same određuju cenu svog rada. U jeku sezone često rade isključivo po unapred dogovorenoj ceni po apartmanu, a neke imaju i fiksnu mesečnu zaradu ako sarađuju sa istim iznajmljivačima ili turističkim agencijama.