Cene osnovnih usluga, od frizerskih usluga do popravki u kući, značajno su porasle u poslednje dve godine, uključujući i profesionalno čišćenje stambenih objekata.

"Sada se naplaćuje po kvadratnom metru, a ne po satnici"

Jedan je naglasio da su čistači počeli da naplaćuju ne samo po satu već i po kvadraturi stana. - Nisam u tom poslu, ali ako se setimo nekih brojeva, evo kako to ide.

Satnica: 15 evra (za privatni stan, na primer) Radno vreme: 8 sati dnevno, 20 dana u mesecu. Prihod: 15 evra × 8 sati × 20 dana = 2.400 evra Troškovi: Materijal, gorivo itd. = 200 evra Računovođa = 100 evra Doprinosi: ako ste sebi platili oko 700 evra, to vam ostavlja neto 1.400 evra. Naravno, to je pod pretpostavkom da ste svaki dan rezervisani i da radite 8 sati.

Pa, vidite. Sada se dobre, pouzdane čistačice traže u Zagrebu i brojke se vode kao zmija krakova. Ali moramo doći do te tačke - jedan je od komentara.

„Koliko sam čula i znam iz ličnog iskustva, sada se naplaćuje po kvadratnom metru, a ne po satnici. I to je počelo u Dalmaciji, kao 1-2 evra po m2. Kad je bila mala, pre nekoliko godina, toliko ljudi je angažovano da farbaju kuću, sada za čišćenje. To više nema veze sa mozgom. Uglavnom, očistili su tipa za 80 evra, stan od 80 kvadrata, i to za 2 sata. Pa sada računate da ona može taj dan da uradi 4-5 da čisti. I prebukirala, naravno“, rekla je druga mušterija. „Apsolutno si u pravu. Malo sam guglao i našao usluge u Zagrebu koje naplaćuju 4-6 evra/m2“, komentarisali su ljudi.