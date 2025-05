Ovaj recept za buđenje strasti među partnerima svakako je nesvakidašnja promocija usluga čišćenja, drugačija od onih na koje smo navikli. Podelila ga je u svojoj poslednjoj objavi na poslovnoj društvenoj mreži Romana Zec, koja se nakon skoro 15 godina rada u farmaceutskoj industriji upustila u preduzetništvo i pre nešto manje od dve godine otvorila servis za čišćenje Clean ‘N‘ Green . Na prvi pogled to deluje nespojivo, ali sve postaje jasnije kada znamo da je Romana po struci sanitarni inženjer, a po prirodi perfekcionista.

Iz sigurnosti korporacije u preduzetništvo

- Još uvek smo relativno novi na tržištu koje ima ogromne potrebe za ovim uslugama, ali ponuda je slaba i upitnog kvaliteta, jer ima mnogo pojedinaca i servisa koji posao samo 'odrađuju'. Moja ideja je pružanje kvalitetne usluge uz profesionalni pristup – bilo da su u pitanju obučeni radnici, kvalitetna i biorazgradiva sredstva za čišćenje, ili pouzdanost u dogovaranju termina. Sve to možda zvuči banalno, ali u praksi je teško naći - objašnjava ova Riječanka.

Zašto iz sigurnog, korporativnog sistema u čišćenje? Kada nismo želeli da učimo, roditelji su nas plašili da ćemo završiti kao frizeri ili čistačice. To je tada značilo da ćemo raditi "sramotan" posao za male pare . A danas je normalno da čistačice, posebno u sezoni, imaju veće plate od visokoobrazovanih. Romana je tu prepoznala priliku i dala otkaz, a ideju za servis dao joj je suprug, inače pomorac.

- Iako sam završila za sanitarnog inženjera , nikada nisam radila u toj struci. Umesto toga, spletom okolnosti zaposlila sam se kao prodajni predstavnik u farmaceutskim kompanijama. Bilo je to dinamično, puno putovanja, a deca su bila mala. Uvek sam imala neku ženu da mi dođe očistiti, ali nikad nisam bila do kraja zadovoljna. Suprug mi je stalno govorio: ‘Zašto mi ne bismo otvorili servis, pa ti nauči te žene kako treba da se radi.’ Ali kako volim da imam sve konce u rukama, trebalo mi je vremena da napustim sigurnost korporacije - priča Romana.

Servisi za čišćenje često imaju lošu reputaciju

- Korporacije su me umorile, ali i mnogo naučile – od važnosti procedura do odnosa sa klijentima – i sve to sam iskoristila ovde. Zaposlila sam jednu osobu da čisti, a ja sam se bavila logistikom: komunikacijom sa klijentima, nabavkom opreme i slično. Prvi klijent nam je bila agencija za kratkoročni najam, za koju smo preuzeli više objekata.