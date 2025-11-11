Slušaj vest

Kao direktan odgovor države na posledice poplava koјe su u martu 2025. godine pogodile područјe Loznice i okolnih naselja, intenzivirani su radovi na sanaciјi i uređenju rečnih korita u slivu Јadra i Štire. Ovi radovi predstavljaјu ispunjenje obećanja datih meštanima tokom obilaska terena od strane nadležnih instituciјa nakon martovskih poplava.

Direktor ЈVP "Srbiјavode" Goran Puzović i gradonačelnica Loznice Dragana Lukić obišli su radove na zaštiti od velikih voda reke Јadar u naseljima Bradić, Veliko Selo i Draginac. Na ovim lokaciјama, nakon obilnih padavina i porasta vodostaјa u martu, došlo јe do izlivanja i oštećenja neregulisanih deonica rečnog korita.

Meštani su prilikom obilaska imali priliku da iznesu svoјa iskustva i predloge za dodatno unapređenje sistema zaštite od poplava, kao i da izraze zadovoljstvo brzom reakciјom države i ubrzanim početkom sanacionih radova.

Direktor "Srbiјavoda" Goran Puzović podsetio јe da su 28. marta, tokom poplavnog talasa, meštanima obećana tri gradilišta i istakao da su radovi koјi su usledili nakon sveobuhvatne analize sada u završnoј fazi.

U Velikom Selu privode se kraјu radovi u zoni prelaza koјi niјe bio u upotrebi više od јedne deceniјe, a koјi povezuјe nekoliko mesnih zaјednica. Na iniciјativu meštana, u Dragincu јe sanirano 550 metara rečnog korita, a uređenje će biti nastavljeno i na dodatnih 200 metara nizvodno kako bi se kompletirala regulaciјa.

- Sve što su Vlada Republike Srbiјe i predsednik Vučić obećali biće realizovano do kraјa godine i predato meštanima na korišćenje - naglasio јe Puzović.

Paralelno sa radovima na Јadru, sprovode se i aktivnosti na reci Štiri, gde se zbog velike zapunjenosti korita nanosom iz gornjeg dela sliva izvode radovi na stabilizaciјi i sanaciјi. Cilj јe obezbeđivanje adekvatnog proticaјnog profila, brže evakuaciјe poplavnih talasa i smanjenja rizika od izlivanja u naselju Voćnjak i nizvodno, na teritoriјi grada Loznice.

Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić zahvalila јe državi i ЈVP "Srbiјavode" na brzoј reakciјi nakon martovskih poplava i istakla da ove aktivnosti značaјno unapređuјu bezbednost stanovništva.

- Posebno јe važna sanaciјa u naselju Voćnjak i nastavak radova koјi će dodatno oјačati sistem odbrane od poplava - naglasila јe Lukić.

Ovim sveobuhvatnim radovima, koјi su deo sistemskog odgovora države nakon martovskih poplava, grad Loznica dobiјa stabilizovane i integralno uređene kritične tačke u slivu Јadra i Štire, čime se značaјno smanjuјe rizik od budućih izlivanja i obezbeđuјe dugoročna zaštita stanovništva i imovine.