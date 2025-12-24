Slušaj vest

Reporteri STIPS iz Kragujevca zabeležili su rast otkupne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma u sedmici za nama, pošto je dominirao iznos od 900 din/kg. Obim ponude bio je prosečan, a broj otkupljenih grla bio je na prošlonedeljnom nivou. Rast cene tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma evidentiran je na stočnoj pijaci u Somboru, pošto se prodaja ove kategorije goveda odvijala najčešće po ceni od 460 din/kg. Obim ponude bio je na prošlonedeljnom nivou.

Rast cena za telad i tovne bikove

Protekle sedmice nije bilo promena u odnosu na prethodni period u klanicama na području jablaničkog regiona. Naime, vršen je otkup tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma po dominantnoj ceni od 440 din/kg i krava za klanje SM rase po dominantnoj ceni od 240 din/kg. Na stočnoj pijaci u Leskovcu je izostala ponuda teladi, tovne junadi i ostalih kategorija goveda. Otkupna cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma u odnosu na poslednju sedmicu novembra u klanicama na području srednjebanatskog regiona bila je viša, pošto je dominirao iznos od 530 din/kg.

Ponuda i broj otkupljenih grla bili su slabi. Na pijaci žive stoke u Vranju evidentirana je ponuda teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma po dominantnoj ceni od 760 din/kg, dok je ponuda tovne junadi i ostalih kategorija goveda izostala. U klanicama na području pčinjskog regiona otkupne cene tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma i tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma su se izjednačile, jer je kod obe kategorije goveda dominirao iznos od 480 din/kg. Ponuda tovnih junadi bila je vrlo slaba, dok je ponuda bikova bila prosečna.

Prasad na ceni

U klanicama na području srednjebanatskog regiona evidentiran je pad otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, pošto je protekle sedmice dominirao iznos od 380 din/kg. Obim ponude i otkupa bio je na prosečnom nivou. Sem prasadi, klaničari sa ovog područja otkupljivali su i tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma po dominantnoj ceni od 210 din/kg. Prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma bila su skuplja u odnosu na prethodni period na pijaci žive stoke u Kragujevcu, jer se prodaja najčešće odvijala po ceni od 370 din/kg.

Za razliku od njih, niža je bila cena krmača za klanje, jer je dominirao iznos od 170 din/kg, a za prodaju je dovezeno dvadesetak grla. Rast otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma evidentiran je u klanicama na području šumadijskog regiona, jer je tokom protekle sedmice dominirao iznos od 400 din/kg. Ponuda ove kategorije svinja bila je prosečna. Pored prasadi, klaničari su otkupljivali i tovne svinje, pa je u kategoriji grla telesne mase od 80 do 120 kilograma dominirao iznos od 250 din/kg, a u kategoriji grla telesne mase preko 120 kilograma iznos od 200 din/kg. Za otkupljene krmače za klanje odgajivači su protekle sedmice dobijali 170 din/kg. Reporteri STIPS iz Niša evidentirali su rast prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma. Na stočnoj pijaci u Leskovcu protekle sedmice je, pored prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, koja su se prodavala po ceni od 300 din/kg, moglo da se pazare i tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma po dominantnoj ceni od 220 din/kg. Ponuda obe kategorije bila je prosečna, dok je prodaja bila nešto slabija.

Skuplja i jagnjad

U klanicama na području Šumadijskog regiona zabeležen je rast otkupne cene jagnjadi, pošto je dominirao iznos od 500 din/kg. Na pijaci žive stoke u Kragujevcu takođe je došlo do rasta cene jagnjadi u odnosu na prethodni period, jer se prodaja ove kategorije ovaca odvijala najčešće po ceni od 500 din/kg. U ponudi je bilo preko stotinu grla, a prodaja je bila prosečna. Osim jagnjadi, u ponudi je bilo dviski po dominantnoj ceni od 200 din/kg i ovaca čija se cena takođe nije menjala, pošto je dominirao iznos od 180 din/kg. Niža otkupna cena jagnjadi u odnosu na prethodnu sedmicu zabeležena je u klanicama na području Zlatiborskog regiona, pošto se otkup najčešće odvijao po ceni od 420 din/kg. Broj otkupljenih grla bio je mali.

Nije bilo promena u pogledu ponude jagnjadi, jaradi i ovaca u odnosu na prethodnu sedmicu na stočnoj pijaci u Leskovcu. Dominantne cene su takođe zadržale prošlonedeljni nivo. Klaničari sa područja Mačvanskog regiona protekle su sedmice otkupljivali jagnjad po dominantnoj ceni od 400 din/kg, uz prosečnu ponudu, a obim otkupljenih grla bio je na prošlonedeljnom nivou. Na pijaci žive stoke u Nišu dominantna prodajna cena iznosila je 600 din/kg, što je maksimalna cena za ovu kategoriju ovaca u periodu od 15. do 21. decembra. Ponuda grla bila je veoma slaba.