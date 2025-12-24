Slušaj vest

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo sprovešće pojačane bezbednosne mere i kontrole na području Kantona Sarajevo u periodu od 15. decembra do 15. januara 2026. godine, s obzirom na očekivani veliki broj posetilaca tokom prazničnog perioda, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz inostranstva.

Kako navode iz MUP-a KS, poseban fokus biće na kontroli distribucije i upotrebe pirotehničkih sredstava, u saradnji sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove.

- Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira predviđene su novčane kazne za prekršaje vezane za pirotehniku. Tako, za posedovanje, paljenje, ustupanje, prodaju, kupovinu ili nudjenje petardi i drugih pirotehničkih sredstava na javnom mestu bez odobrenja nadležnog organa, kazna iznosi od 300 KM (oko 17.973 RSD) do 900 KM (oko 53.919 RSD). Ukoliko prekršaje izvrše deca i maloletnici, njihovi roditelji ili staratelji mogu biti kažnjeni novčanom kaznom od 400 KM (oko 23.964 RSD) do 1.200 KM (oko 71.892 RSD) - navodi se u saopštenju.

Ipak, kako dodaju, najvažnija poruka jeste da je pirotehnika opasna. Njena upotreba, posebno kod dece i mladih, može izazvati ozbiljne povrede koje u nekim slučajevima mogu dovesti i do trajnog invaliditeta.

- Takođe, ne treba zaboraviti da upotreba pirotehnike ugrožava zdravlje i onih koji je ne koriste, najosetljivijih sugrađana, uključujući starije osobe, bolesne, bebe i osobe sa teškoćama u razvoju. Dokazane su i štetne posledice po zdravlje i dobrobit životinja. Apelujemo na sve naše sugrađane i goste koji će boraviti u Kantonu Sarajevo tokom novogodišnjih praznika da ne koriste pirotehniku i da posebno ne omogućavaju deci da rukovode pirotehničkim sredstvima - dodaje se u saopštenju.