Zlato je od početka godine poskupelo za skoro 70 odsto , a srebro čak za 128 odsto , pre svega zbog geopolitičkih neizvesnosti i očekivanja da će Federalne rezerve sledeće godine nastaviti sa smanjenjem kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama.

Indeks Frankfurtske berze DAX je danas u 9.30 sati porastao za 0,08 odsto na 24.326,43 poena, britanski FTSE 100 za 0,12 odsto na 9.877,62 poena, dok je francuski CAC 40 pao za 0,11 odsto na 8.110,24 poena, a moskovski MOEX za 0,32 odsto na 2.707,55 poena.