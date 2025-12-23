Slušaj vest

Zlato je od početka godine poskupelo za skoro 70 odsto, a srebro čak za 128 odsto, pre svega zbog geopolitičkih neizvesnosti i očekivanja da će Federalne rezerve sledeće godine nastaviti sa smanjenjem kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama.

Indeks Frankfurtske berze DAX je danas u 9.30 sati porastao za 0,08 odsto na 24.326,43 poena, britanski FTSE 100 za 0,12 odsto na 9.877,62 poena, dok je francuski CAC 40 pao za 0,11 odsto na 8.110,24 poena, a moskovski MOEX za 0,32 odsto na 2.707,55 poena.

BiznisKurir/Telegraf

