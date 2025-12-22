Slušaj vest

Podstaknuta je pojačanom potražnjom investitora i rastućom globalnom neizvesnošodstaknuta pojačanom potražnjom investitora i rastućom globalnom neizvesnošću.

Vrednost jedne fine unce zlata (31,1 gram) u jednom trenutku porasla je i do 1,5 odsto, dostigavši nivo iznad 4.403 američka dolara.

Ovo je prvi novi vrhunac još od oktobra, kada je tokom snažnog višednevnog rasta cena zlata premašila 4.380 dolara, nakon čega se u narednim nedeljama povremeno spuštala ispod psihološke granice od 4.000 dolara.

Najnoviji skok dodatno je učvrstio poziciju zlata kao jedne od najprofitabilnijih investicija ove godine. Od početka godine, cena plemenitog metala porasla je oko 68 odsto, što ga svrstava među najtraženije klase imovine na globalnom tržištu. Zlato je ujedno na putu da ostvari najveći godišnji rast još od 1979. godine, kada je njegova vrednost skočila čak 127 odsto.

Novac Foto: Shutterstock

Srebro još snažnije od zlata

Još impresivniji rezultat beleži srebro. Cena jedne fine unce srebra u ponedeljak je dostigla novi istorijski maksimum od gotovo 69,50 dolara. Time je njegov ukupni rast u ovoj godini uvećan na oko 140 odsto, čime je srebro nadmašilo čak i zlato po godišnjem prinosu.

Zašto plemeniti metali rastu?

Razlozi za snažan rast cena zlata i srebra su višestruki. U periodima pojačanih političkih, ekonomskih i geopolitičkih neizvesnosti investitori se tradicionalno okreću takozvanim „sigurnim utočištima“, među kojima plemeniti metali imaju posebno mesto.

Dodatni impuls tržištu dale su i centralne banke širom sveta, koje su tokom godine nastavile da povećavaju svoje zlatne rezerve, čime su dodatno pojačale tražnju i pritisak na rast cena.