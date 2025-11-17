Slušaj vest

“Zvecka” se oružjem na svim stranama sveta, tenzija je na maksimalnom nivou, a političke i ekonomske promene dešavaju se velikom brzinom i vrlo ih je teško predvideti. Stanje geopolitičke napetosti, uz veliku volatilnost tržišta kao posledicu, dovodi ljude u situaciju da traže sigurno utočište, a to je po pravilu uvek bilo – zlato! Ipak, u prethodnom periodu i ovaj plemeniti metal doživeo je loš period u kojem mu je posle dugog niza godina cena pala. Ovo je iznenadilo mnoge investitore, ali je zlato i ovog puta pokazalo svoju snagu time što se u samo nekoliko dana vratilo na “staze slave”, i sada je opet prvi i najsigurniji izbor na tržištu. Pogledajte trenutne cene plemenitih metala.

Neočekivani i kratkotrajni pad cene zlata, koje je došlo upravo u vreme velike krize kada bi cena zlata trebala da se poveća, uspeo je da razdrma čitavo tržište a oni najpametniji su I ovu situaciju iskoristili I sada ih očekuju veliki profiti. Naime, globalna situacija je takva, da se moglo predvideti da će pad cene zlata biti kratkotrajan, I da sve činjenice idu u prilog tome da će se zlato veoma brzo oporaviti I spremiti

se za novi rekordan rast. Upravo to se dešava sada, a posmatrajući I podatke u prethodnom periodu to se može videte. U odnosu na pre šest meseci cena zlata je porasla preko 25%, ali je u odnosu na pre mesec dana cena doživela pad od nekoliko procenata koji smo gore pomenuli. Ipak, zlato je prethodnih dana, ne samo ublažilo pad, već i beleži iz dana u dan sve veći rast, koji je prešao i 2%. Neki faktori,

poput slabljenja američke privrede doveli su do neočekivanog pada cene zlata, ali je mnogo više faktora koji bi mogli da cenu zlata opet lansiraju u neslućene visine.

Trenutne geopolitičke napetosti, velika inflacija i volatilnosti na tržištu koje se očekuju u narednom periodu više nego prethodnih nedelja, mogli bi veoma lako da cenu zlata ponovo dovedu do rekordnog nivoa. Ovo je veoma važno i za investitore u Srbiji, s obzirom da je u našoj zemlji ulaganje u zlato poslednjih meseci veoma popularno. Velika inflacija i napetosti koje se dešavaju globalno, svakako imaju uticaja I na naše stanovništvo koje sve više pribegava tradicionalnoj kupovini najpoznatijeg plemenitog metala. Poslednjih dana, usled kratkotrajnog pada cene, zlato je bilo veoma povoljno za kupovinu pa su oni koji su prepoznali trenutak već osetili solidan prihod. Oni drugi koji su sačekali da prođe ovaj period, I dalje ipak mogu da se nadaju dobitku s obzirom da je cena tek počela ponovo da raste I za sada se ne naslućuje kraj tom rastu. Naprotiv, mnogi analitičari predviđaju da bi zlato ponovo moglo da dostigne rekordnu vrednost.

Zlato ponovo sija punim sjajem i potvrđuje status najstabilnijeg čuvara vrednosti u neizvesnim vremenima. Dok se svet suočava s novim političkim i ekonomskim izazovima, zlato ostaje sigurna luka za pametne investitore, jer nastavlja iz dana u dan ponovo da beleži impresivne rezultate i nagrađuje one koji su na vreme reagovali. Stručnjaci se slažu: pred nama je period koji bi mogao doneti novi zlatni

rekord, a sada je pravi trenutak da iskoristite priliku dok je cena još u uzlaznoj fazi i obezbedite sebi dobar profit.

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića, zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.