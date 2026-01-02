Slušaj vest

Ako se pitate ko će u 2026. godini najčešće gledati stanje na računu - ne iz brige, nego iz zadovoljstva - zvezde imaju jasan odgovor.

Lav, Jarac, Ovan i Škorpija ulaze u period u kome se rad, ambicija i hrabrost konačno pretvaraju u ozbiljan novac.

Lavovi su u centru pažnje i na poslu i na finansijskom planu. Unapređenja, veće plate i sopstveni projekti dolaze prirodno, ali samo ako ne troše više nego što zarađuju da bi impresionirali okolinu.

Jarčevi beru plodove dugogodišnjeg truda - bez pompe, ali uz stabilan rast prihoda. Njima 2026. donosi sigurnost i osećaj da su „konačno na svom“.

Ovnovi igraju na veliko. Rizikuju, ali pametnije nego ranije, i upravo tu dolazi ozbiljna zarada. Idealna godina za privatni biznis ili liderske pozicije.

Škorpije zarađuju tiho, ali moćno. Novac dolazi kroz strategiju, investicije i poslove iza scene. Ne pričaju mnogo, ali rezultati govore sami za sebe.

Ako pripadate nekom od ovih znakova, 2026. nije godina štednje iz straha, već ulaganja iz samopouzdanja.