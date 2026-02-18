"Video sam da nam je stopa inflacije u januaru, prema fleš podacima, preliminarnim podacima 2,4 odsto, što znači da je pod kontrolom. Uvek ćete da imate iskakanja neodgovornih ljudi koji brinu samo o sebi, a ne o celom društvu, ali to je zaista pod kontrolom i na nivou onoga što Evropa traži i što Evropa i postiže. Međutim, da li će nam stopa rasta biti dovoljno velika, onolika koliko mi očekujemo, to zavisi od naših ulaganja, velikog truda, velikog rada i moraćemo da se borimo", naveo je Vučić.