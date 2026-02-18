"Sutra sastanak sa direktorkom MMF Kristalinom Georgijevom" Vučić: U Srbiji stopa inflacije 7u januaru iznosila 2,4 odsto
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Nju Delhiju, gde učestvuje na Samitu o veštačkoj inteligenciji, da je u Srbiji stopa inflacije januaru iznosila 2,4 odsto, dok će stopa rasta zavisiti od našeg truda.
Naveo je da sutra ima zakazan bilateralni sastanak sa direktorkom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristalinom Georgijevom.
"Video sam da nam je stopa inflacije u januaru, prema fleš podacima, preliminarnim podacima 2,4 odsto, što znači da je pod kontrolom. Uvek ćete da imate iskakanja neodgovornih ljudi koji brinu samo o sebi, a ne o celom društvu, ali to je zaista pod kontrolom i na nivou onoga što Evropa traži i što Evropa i postiže. Međutim, da li će nam stopa rasta biti dovoljno velika, onolika koliko mi očekujemo, to zavisi od naših ulaganja, velikog truda, velikog rada i moraćemo da se borimo", naveo je Vučić.