Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Nju Delhiju, gde učestvuje na Samitu o veštačkoj inteligenciji, da je u Srbiji stopa inflacije januaru iznosila 2,4 odsto, dok će stopa rasta zavisiti od našeg truda.

Naveo je da sutra ima zakazan bilateralni sastanak sa direktorkom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristalinom Georgijevom.

"Video sam da nam je stopa inflacije u januaru, prema fleš podacima, preliminarnim podacima 2,4 odsto, što znači da je pod kontrolom. Uvek ćete da imate iskakanja neodgovornih ljudi koji brinu samo o sebi, a ne o celom društvu, ali to je zaista pod kontrolom i na nivou onoga što Evropa traži i što Evropa i postiže. Međutim, da li će nam stopa rasta biti dovoljno velika, onolika koliko mi očekujemo, to zavisi od naših ulaganja, velikog truda, velikog rada i moraćemo da se borimo", naveo je Vučić.

Ne propustitePolitika"OTIŠAO SAM U LONDON DA ZARADIM NOVAC, PRODAVAO, BRISAO PODOVE..." Vučić: Iskustvo rada sa Indijcima tada je oblikovalo moju radnu etiku
Screenshot 2026-02-17 184408.png
PolitikaS MAKRONOM SAM ZA VEČEROM RAZGOVARAO 45 MINUTA Vučić iz Indije: Prvi put sam s Plenkovićem pričao o vojnom savezu, rekao mi je da nije usmeren protiv Srbije
2026-02-18 17_39_29-Kurir_ Najvažnije vesti dana iz Srbije, regiona i sveta _ Kurir — Mozilla Firefo.png
Politika"NA DRUGOM KRAJU SVETA SA PRIJATELJEM UVEK U DOBROM RASPOLOŽENJU" Vučić se oglasio nakon sastanka sa Makronom u Indiji
Aleksandar Vučić Emanuel Makron.jpg
PolitikaVUČIĆ ZA CNN INDIJA: Indijci su vredni, a premijer Modi vodi zemlju napred! Možemo dublje da sarađujemo na više polja, kao što su vojna industrija, IT sektor...
Aleksandar Vučić (1).png