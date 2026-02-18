Slušaj vest

Republički fond PIO je, kao i prethodnih godina, već u januaru objavio Oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2026. godinu, kako bi se nakon završetka prijavljivanja sproveli svi koraci propisani Pravilnikom o društvenom standardu korisnika penzija RF PIO, i prvi korisnici koji su ostvarili ovo pravo krenuli na svoj besplatan oporavak što je ranije moguće, navode iz Fonda PIO.

Prema rečima dr Aleksandra Miloševića, zamenika direktora Fonda, korisnici su prijave na oglas mogli da podnose od 12. do 28. januara.

- Još je rano da govorimo o broju prijavljenih korisnika, ali na osnovu prvih informacija iz udruženja penzionera kojima za sada raspolažemo, interesovanje korisnika za odlazak na besplatnu banjsku rehabilitaciju i ovog puta je veliko. Želim da naglasim da će i ove godine u banje biti upućeno onoliko korisnika koliko iznose i prijavljeni kapaciteti kojima ustanove raspolažu, a to je 20.090 penzionera - navodi dr Aleksandar Milošević.

Konačne rang-liste

Kako dalje pojašnjava zamenik direktora Fonda, u skladu sa procedurom propisanom u Pravilniku, na oglasnim tablama udruženja penzionera, Direkcije Fonda, Pokrajinskog fonda i filijala Fonda PIO, 6. marta će biti objavljene preliminarne rang-liste.

Foto: Jakov Milošević

Od narednog radnog dana, 9. marta, zaključno sa 13. martom, dakle u roku od pet radnih dana, korisnici će moći da ulože prigovor na preliminarnu rang-listu.

- Komisija ima rok od pet dana za razmatranje podnetih prigovora, a nakon toga, 19. marta 2026. godine, biće objavljene konačne rang-liste. U skladu s tim, možemo očekivati da će prvi penzioneri već u aprilu biti na banjskom oporavku - objašnjava dr Milošević.

Rang-liste utvrđuju prema broju bodova

Pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija RF PIO propisuje da se rang-liste utvrđuju prema broju bodova na osnovu: visine penzije (koja po ovogodišnjem oglasu iznosi do 56.834 dinara), broja godina staža osiguranja, broja godina korišćenja penzije, a da korisnici prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, kao i korisnici porodične penzije koji su to pravo ostvarili kao deca koja nisu sposobna za samostalan život i rad, ostvaruju dodatne bodove.

Ko sve može da nasledi porodičnu penziju Foto: Shutterstock

Korisnici koji budu upućeni na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju dobijaju pregled lekara prilikom prijema, laboratorijske analize, tri adekvatne terapije, smeštaj i plaćene troškove prevoza, a usluga podrazumeva i celodnevni nadzor lekara za vreme trajanja rehabilitacije.

- Drugim rečima, Fond se postarao da korisnici tokom boravka u banji budu potpuno rasterećeni i da nemaju nikakve troškove u vezi sa rehabilitacijom. Takođe, Fond će i ove godine snositi troškove smeštaja i putne troškove za pratioce penzionera koji su ostvarili pravo na pomoć i negu drugog lica i u drugim izuzetnim slučajevima - ističe dr Aleksandar Milošević.

Iz Fonda PIO podsećaju da su ove godine za troškove besplatne rehabilitacije u zdravstvenostacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima izdvojena sredstva u visini od 74 odsto od ukupnih sredstava namenjenih za društveni standard korisnika penzija, što iznosi 1,16 milijardi dinara.