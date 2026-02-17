Slušaj vest

Penzioneri u Srbiji mogu legalno da rade i primaju penziju u isto vreme, ali način zaposlenja zavisi od vrste ugovora i lične situacije. Penzioneri sa poslodavcima mogu sklopiti ugovor o radu ili ugovor o delu, a mogu pokrenuti i sopstveni biznis.

Prilikom sklapanja ugovora o radu, penzioner može da zasnuje radni odnos kod poslodavca (na puno ili nepuno radno vreme). Penzija se ne ukida zbog zaposlenja, a poslodavac plaća doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, što može kasnije povećati penziju ako se zatraži ponovno obračunavanje.

Ukoliko penzioner bude angažovan na privremeno/povremenim poslovima, potpisuje ugovor o delu, koji ima manje obaveza nego kog zasnivanja stalnog radnog odnosa. Ugovor o delu je dobar izbor za poslove administracije, čuvanja dece, sezonske poslove itd.

Penzioner, takođe, može istovremeno da bude i preduzetnik, i da osnuje firmu na svoje ime. Penzija mu ostaje, ali postoje obaveze plaćanja poreza i doprinosa. Često se bira paušalno oporezivanje ako su ispunjeni uslovi.

Starosna penzija

Starosna penzija ima najmanje ograničenja. Korisnik starosne penzije može ponovo da se zaposli, radi po ugovoru ili bude samostalni preduzetnik i istovremeno prima penziju. Ako radi najmanje 12 meseci, ima pravo da traži ponovni obračun penzije, što može povećati njen iznos. Tokom rada plaćaju se doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Pravila za korisnike porodične penzije su stroža. Isplata porodične penzije se obustavlja ako se korisnik zaposli ili radi kao samostalno lice. Ako osoba stekne pravo na sopstvenu penziju, može primati samo jednu (ne obe). Ukoliko se korisnik porodične penzije zaposli za stalno, obično gubi pravo na penziju ili nastupa pauza u isplati.

Porodična penzija

Postoji i izuzetak - Korisnik porodične penzije može raditi po ugovoru o delu ili autorskom ugovoru ako je mesečna zarada niža od najniže osnovice osiguranja zaposlenih.

Cilj ove penzije je finansijska zaštita članova porodice koji ne rade, tako recimo, udovica koja prima porodičnu penziju, ukoliko se zaposli, gubi pravo na primanja.

Invalidska penzija

Invalidski penzioner može biti angažovan preko ugovora o delu ili autorskog ugovora, ali ne sme da zasnuje klasičan radni odnos. Ako potpiše ugovor o radu, isplata penzije se suspenduje i može biti pozvan na novu procenu radne sposobnosti. Tako recimo, ako invalidski penzioner, potpiše ugovor o radu, država proverava da li je i dalje nesposoban za rad.

Zaključuje se da je starosna penzija najbolja za dodatnu zaradu, jer penzioner može potpuno normalno da radi i nesmetano prima i penziju i platu.