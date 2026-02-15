Slušaj vest

Pravna pitanja, posebno kada je reč o nekretninama, za mnoge često ostanu bez odgovora. Ljudi uglavnom nisu upoznati sa nizom zakona, problema i sitnica na koje je potrebno obratiti pažnju kada su u pitanju ugovori o poklonu. Upravo to je mučilo i jedan stariji bračni par koji se obratio Sindikat umirovljenika Hrvatske, odnosno njihovim pravnicima, kako bi objasnili svoju situaciju.

Postavili više uslova

Oni planiraju da poklone nekretninu svojoj ćerki, ali imaju nekoliko uslova: žele da ostanu da žive u njoj do kraja života ili da je, eventualno, prodaju bez traženja njene saglasnosti:

"Molim vas za savet u vezi sa ugovorom o poklonu. Naime, muž i ja smo vlasnici nekretnine u kojoj živimo i želimo da je poklonimo ćerki uz uslov da dok smo živi možemo sami raspolagati njome, živeti u njoj ili je prodati bez traženja njene saglasnosti. Stoga molim savet kako to ispravno navesti u ugovoru o poklonu da ne bi bilo sporno“, objasnili su svoju situaciju.

Nema povratka

Ubrzo im je stigao odgovor:

"Poklanjanjem se poklonodavac obavezuje da poklonoprimcu prepusti neku stvar ili imovinsko pravo, bez protivusluge, a poklonoprimac samo prihvata poklon. Ugovor o poklonu nekretnine mora biti zaključen u pisanom obliku. Nekretninu čiji ste vlasnik možete pokloniti za slučaj smrti i taj ugovor mora biti sačinjen u formi javnobeležničkog akta ili solemnizovane isprave, ili možete zaključiti ugovor kojim se poklon izvršava za života.

U ugovor možete uneti odredbu o pravu korišćenja ili plodouživanja nekretnine do svoje smrti i ta prava se mogu upisati u zemljišne knjige. Nakon zaključenja punovažnog ugovora o poklonu, gubite pravo raspolaganja nekretninom na način da je možete prodati, jer ste je već poklonili.