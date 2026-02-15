Slušaj vest

Pozajmljivanje novca prijatelju, rođaku ili poslovnom partneru obično počinje iz dobre namere – "samo da premosti“, "samo ovaj put“. Međutim, vrlo često se situacija zakomplikuje. Počinju odlaganja, izgovori, ignorisanje poziva i poruka.

Na društvenim mrežama sve je više ljudi koji traže savet kako da naplate novac od prijatelja ili članova porodice koji im duguju, a izbegavaju kontakt.

Jedan korisnik Reddita napisao je da je mesecima slao novac prijatelju "pomalo“, ukupno između 5.000 i 7.000 evra. Danas ne može da naplati dug. Sličnu situaciju imao je i freelancer iz oblasti digitalnog marketinga – radio je pola godine za klijenta koji mu je ostao dužan 700 evra. Prošla su četiri meseca, a klijent se više ne javlja.

Takve priče su česte. U njima se ljudi obično nađu u jednoj od tri situacije:

stalno pozajmljuju novac drugima,

čekaju da im neko vrati dug,

ili su jednom ostali bez para i više nikome ne žele da pozajme ni najmanji iznos. Dug mora da bude na papiru

Ako želite da se zaštitite, osnovno pravilo je jednostavno: sve mora da bude dokumentovano pre nego što date novac.

Usmeni dogovor često nije dovoljan. Kada dođe do problema, teško je dokazati šta je dogovoreno. Zato je važno imati pisani trag – ugovor o zajmu ili zadužnicu.

Šta je zadužnica i zašto je važna?

Zadužnica je dokument kojim dužnik daje saglasnost da poverilac može da naplati dug direktno preko Fine (Finansijske agencije), bez pokretanja sudskog postupka.

To znači da, ako dužnik ne plati dug, poverilac može da pokrene prinudnu naplatu i blokadu računa bez dugog sudskog procesa.

Postoje dve vrste:



Obična zadužnica

U njoj su odmah navedeni:

podaci o dužniku,

podaci o poveriocu,

tačan iznos duga,

potpis dužnika.



Blanko zadužnica

Kod ove vrste, deo podataka može biti dopunjen kasnije – uključujući i iznos duga (do unapred određenog maksimuma).

Zbog toga je blanko zadužnica rizičnija za dužnika, jer poverilac može naknadno upisati iznos i pokrenuti naplatu.

Važno je znati:

poverilac ne mora unapred da obavesti dužnika,

nije potrebna sudska presuda,

ako dužnik smatra da dug ne postoji, mora da pokrene sudski postupak da bi zaustavio naplatu. Šta ako ste garant?

Ako ste potpisali kao garant (jemac-platac), možete odgovarati isto kao i glavni dužnik.

To znači da poverilac može naplatiti dug sa vašeg računa ako dužnik ne plati.

Mnogi potpisuju „samo da pomognu“, a na kraju sami vraćaju tuđi dug.

Šta je menica?

Menica je još jedno sredstvo obezbeđenja duga, ali mora biti pravilno sastavljena da bi važila. Danas se koristi ređe od zadužnice, ali je i dalje zakonski dozvoljena.

Ako je potpisan i aval (menično jemstvo), i avalista odgovara za dug.

Pozajmljivanje novca bez pisanog dogovora često se završi svađom i gubitkom novca.

Ako već odlučite da nekome pozajmite novac:

sastavite pisani ugovor,

jasno navedite iznos i rok vraćanja,

razmislite o zadužnici kao obezbeđenju,

dobro razmislite pre nego što budete jemac.



