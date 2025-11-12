Slušaj vest

Britanski ministar i njegova supruga su račun napravili u aprilu ove godine u vožnji iz Italije u Gornju Savoju u francuskim Alpima.

"Odbio je da plati. Vikao mi je na engleskom: 'J..... Francuzu!' Danas se direktno obraćam Njegovom Veličanstvu Kralju za nadoknadu štete. Molim vas da intervenišete i obezbedite plaćanje mojih usluga. Ministar mi nikada nije platio ni penija za tri dana prevoza", rekao je francuski taksista Nasim Mimum za francuski RTL.

Ranije je Lami optužio taksistu da mu je ukrao kofere.

Mimum je rekao da je po dolasku u hotel, plašeći se da će biti pretučen, pobegao, ostavljajući kofere u prtljažniku.

Međutim, tvrdi da je prtljag vraćen istog dana. Obe strane su podnele žalbe, ali je francuski sud prihvatio samo žalbu Britanca.

Sud je 3. novembra oslobodio 40-godišnjeg taksistu iz Avinjona.

Međutim, putovanje od skoro 2.000 kilometara još uvek nije plaćeno.