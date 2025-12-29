Slušaj vest

Logistička industrija se trenutno suočava sa nedostatkom 120.000 vozača kamiona, pri čemu svake godine više njih odlazi u penziju nego što ulazi u profesiju. Rezultat bi mogle biti prazne police u supermarketima, objavili su nemački mediji.

Nemačka logistička industrija upozorava na sve veći nedostatak osoblja.

- Trenutno nedostaje 120.000 vozača kamiona - rekao je u ponedeljak za Rojters Dirk Engelhardt, portparol upravnog odbora Nemačkog udruženja za drumski transport, logistiku i odlaganje otpada (BGL).

Oko 30.000 do 35.000 vozača odlazi u penziju svake godine. Međutim, zamena ima samo 15.000 do 20.000. Stoga se očekuje da će se jaz dodatno povećati.

Hronični nedostatak radnika

- Čujemo od mnogih transportnih kompanija da sve više uklanjaju vozila sa puteva i otkazuju porudžbine jer jednostavno nemaju dovoljno vozača kamiona - rekao je Engelhardt.

Mnogi dobavljači logističkih usluga više ne učestvuju na tenderima jer očekivani prihodi od teretnog transporta, u kombinaciji sa natprosečnim povećanjem troškova za osoblje zbog nedostatka vozača, nisu dovoljni da pokriju troškove.

- Prazne police koje prečesto vidimo nisu samo zato što se lanac supermarketa trenutno svađa sa proizvođačem hrane oko cena. Osamdeset procenata robe u Nemačkoj se prevozi drumom. Videli smo šta se dešava kada se uska grla u snabdevanju prošire tokom pandemije – pomislite na 'toalet papir'.

Ilustracija Foto: EPA/GIULIA COSTETTI, Profimedia

Plata preko 3.000 evra

Prosečna bruto plata je 3.048 evra. Industrijsko udruženje ne očekuje nikakvo olakšanje od takozvane autonomne vožnje, gde kamioni koriste senzore, kamere i veštačku inteligenciju (VI) da bi se kretali bez ljudskog vozača. Vozači kamiona će verovatno ostati neophodni, jer deluju i kao pratnja i kao čuvari robe koja im je poverena.

- Oni su odgovorni za zakonski usklađenu predaju tereta primaocu, kao i za transport i osiguranje tereta - naglasio je Engelhardt.

Čak i u doglednoj budućnosti, samo će ljudsko biće moći da interveniše u nepredviđenim događajima.

Prema Atlasu plata Agencije za zapošljavanje, srednja bruto plata za vozače kamiona je 3.048 evra, što je znatno ispod srednjeg godišnjeg prihoda celokupne populacije, koji iznosi 4.346 evra.

Srednja plata je prihod pri kome tačno polovina svih radnika zarađuje više, a druga polovina manje. Stoga se smatra posebno važnom merom "tipičnog" prihoda jer ga ne iskrivljuju izuzetno visoke plate, pišu nemački mediji, a prenosi magazin Feniks.